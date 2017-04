Höttges fehlt Offensivqualität

Landkreis - Fünf Spiele bleiben dem VfL Wildeshausen II noch, um den Vier-Punkte-Rückstand wettzumachen und dem drohenden Abstieg aus der Fußball-Kreisliga zu entgehen. Doch die bevorstehende Aufgabe hat es in sich.

VfL Wildeshausen II – TSV Ganderkesee (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 2:3): „Wir sind ganz klar Außenseiter“, sagt Arend Arends vor der Partie gegen den Tabellenzweiten. Und auch die jüngsten Trainingsleistungen seiner Crew machen dem VfL-Coach nicht gerade Mut: „Die Einheit am Dienstag war gut, aber mit der danach war ich nicht einverstanden – die war nicht so intensiv.“ Während seine Teamkollegen übten, sammelte Junior Cavalcante-Monteiro in der vierten Wildeshauser Mannschaft Spielpraxis – und jede Menge Selbstvertrauen. Der 22-Jährige steuerte drei Treffer zum 4:1-Erfolg über den Ahlhorner SV III bei. „Wenn wir auf Konter spielen, ist Junior höchstwahrscheinlich nicht der Richtige. Aber er ist technisch gut und könnte vorne die Bälle festmachen“, ist Arends noch unschlüssig, ob er Cavalcante-Monteiro aufbieten soll. Außer den verletzten Daniel Kern, Bastian Flege und Marcel Fiedler wird auch Nico Krumdiek (Grippe) fehlen. Den technisch versierten Offensivmann hatte Arends bereits beim 3:5 gegen den Harpstedter TB „schmerzlich vermisst“.

TV Dötlingen – TSV Großenkneten (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 0:3): Dötlingen kassierte zuletzt drei Niederlagen in Folge (0:7 Tore) und hat nur noch ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze. „Trotzdem ist die Stimmung nach wie vor positiv“, berichtet Trainer Markus Welz. Gegen den Tabellensechsten wäre er unter Umständen auch schon mit einem Zähler zufrieden. Valdrin Stublla (Grippe) und Enis Stublla (Innenbanddehnung) stehen den Gastgebern nicht zur Verfügung. Lukas Welz und Hendrik Sandkuhl können zwar Lauftraining absolvieren. Für einen Einsatz wird es bei ihnen aber nicht reichen.

FC Huntlosen – TV Jahn (Sonnabend, 16 Uhr/Hinspiel: 1:1): „Das wird nicht einfach. Jahn hat in den letzten Wochen ordentlich gepunktet“, sagt Huntlosens Coach Andree Höttges. 13 Zähler haben die Gäste aus Delmenhorst in den jüngsten sieben Begegnungen eingefahren. Dank dieser Ausbeute ist der einstige Abstiegskandidat inzwischen bis auf den zehnten Tabellenplatz empor geklettert. Bei Huntlosen müssen Felix Dalichau und Philipp Witte jeweils nach ihrer fünften Gelben Karte aussetzen. „Da fehlt mir natürlich Qualität in der Offensive“, sagt Höttges. „Dann müssen Kai Harberts oder Jan Deters zeigen, was sie können – das sind schließlich auch keine schlechten Fußballer.“ Haberts hat nach seinem Australien-Aufenthalt allerdings erst vor zwei Wochen wieder das Training aufgenommen.

SV Achternmeer – TSV Ippener (Sonntag, 11 Uhr/Hinspiel: 2:2): TSV-Coach Chawkat El-Hourani setzt wieder auf die geballte Offensivkraft seines Teams. „Allerdings müssen wir in der Defensive besser stehen“, mahnt er. Denn beim 5:1 im Kreispokal-Halbfinale gegen den TSV Großenkneten „haben wir den Gegner immer wieder in unsere Hälfte eingeladen“. Da fehlte aber auch der kranke Lamin Sillah. El-Hourani hofft, dass der Verteidiger rechtzeitig fit wird. Diesmal sind Alexander Rautenhaus (Fußverletzung), Jens Dekarski (privat verhindert) und Zana Ibrahim (Urlaub) nicht dabei.

SV Baris – Harpstedter TB (Sonntag, 14 Uhr/Hinspiel: 2:1): „Wir fahren als krasser Außenseiter dahin – dafür muss man kein Prophet sein. Aber warum sollen wir da nicht trotzdem was abgreifen können?“, meint Jörg Peuker. Schon das Hinspiel gegen den souveränen Spitzenreiter war eine relativ knappe Angelegenheit. „Ein Punktgewinn wäre nicht unverdient gewesen“, erinnert sich der HTB-Coach. Er muss in Delmenhorst auf Marik Landgraf (Handbruch) und Michael Würdemann (Fußverletzung) verzichten. - mar