Höfkens Doppelpack ebnet Harpstedt den Weg – 3:1

Von: Cord Krüger

Entschlossener: Maximilian Struve (l.) und der TV Dötlingen kauften den spielerisch stärkeren Munderlohern (hier mit Leon Geisler, r.) den Schneid ab und fügten dem Spitzenreiter seine erst zweite Saisonniederlage zu. © Büttner

Landkreis Oldenburg – Ausgleich im Fernduell an der Kreisliga-Spitze! Weil der Tabellenzweite Harpstedter TB einen 3:1-Arbeitssieg gegen Wüsting landete und Spitzenreiter Munderloh ein 1:4 in Dötlingen kassierte, hat Harpstedt mit nun 34 Punkten zum Primus aufgeschlossen. Nur dessen Torverhältnis ist besser. Dafür hat der Verfolger noch ein Nachholspiel. Pech hatte Huntlosen mit einem späten Treffer zum 3:4 gegen Hicretspor. Klarer unterlag Beckeln dem SV Achternmeer. Und der VfL Wildeshausen II holte drei Punkte in Ganderkesee.

Harpstedter TB - SF Wüsting 3:1 (2:1): „Es war ein kampfbetontes Spiel, und wir mussten uns diesen Sieg hart erarbeiten“, unterstrich Harpstedts Trainer Eckard Zunft: „Wüsting hat hier gut dagegengehalten“, zollte er dem Tabellen-14. Respekt.

Harpstedts Sechser Mel Siegenthaler überzeugt

Timo Höfken brach nach einem Pass von Niklas Fortmann auf halbrechts durch und markierte das 1:0 (9.). Fortmann erhöhte, nachdem ein Schuss von Jakob Wehrenberg abgewehrt worden war (32.). Christoph Waje bestrafte eine HTB-Unachtsamkeit mit dem 1:2 nach einer Ecke (44.). Nach der Pause war Harpstedt am Drücker. Höfken ließ zwei gute Chancen aus, Alexander Geisler eine – doch schließlich veredelte Höfken eine Kombination über Geisler und Fortmann zum 3:1 (81.). „Die Wüstinger haben es auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht, näher als bis 20 Meter vors Tor kamen sie aber nicht“, verdeutlichte Zunft. Das lag auch an seinem Sechser Mel Siegenthaler, der im defensiven Mittelfeld überzeugte.

Huntlosen verliert Kellerduell

FC Huntlosen - KSV Hicretspor Delmenhorst 3:4 (1:2): Bittere Pille im Kellerduell: Eine Minute vor Schluss traf Muhammed Eryilmaz zum Sieg für das Schlusslicht, das so auf zwei Zähler an den FCH heranrückte. Dabei hatten die Platzherren auf ihrem Kunstrasen den besseren Start erwischt – mit Philipp Passons 1:0 (15.). Yusuf Kalmis (20.) und Yashar Hristemov per Doppelpack (23./48.) drehten das Spiel jedoch für die Delmenhorster. Huntlosen meldete sich aber zurück: Nach zwei Treffern von Stefan Merz (53./71.) lag ein Remis in der Luft – nur Eryilmaz hatte etwas dagegen.

Beckeln Fountains - SV Achternmeer 2:6 (1:3): Till Gralheer trauerte einigen verpassten Gelegenheiten seiner Vorderleute Jonas Evers und Timo Gralheer hinterher. „Nach unserem 2:3 waren wir dran“, bedauerte Beckelns Innenverteidiger, „aber später fielen die Gegentore zu einfach.“ Achternmeers Philip Dienst traf früh zum 1:0 (2.) aus der zweiten Reihe und nutzte einen Ballverlust zum 2:0 (29.).

Lennart Langes Schlenzer passt - doch danach bricht Beckeln ein

Malte Sander brachte den Aufsteiger mit einem an Jonas Evers verursachten Elfmeter zwar wieder ran (43.), doch Maik Böttcher antwortete per Kopf zum 3:1 nach einer Ecke. „Den trifft er super“, gestand Fountains-Kapitän Gralheer. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzten die Gastgeber mit sehenswertem Schlenzer von Lennart Lange zum 2:3 (47.). „Nach dem 2:4 ging bei uns aber nichts mehr“, gestand Gralheer in Erinnerung an Böttchers Kopfball-Bogenlampe (73.). So schraubten abermals Böttcher (80.) und Dienst (82.) das Ergebnis in die Höhe.

Dötlingens Trainer fasziniert: „Ein Klasse-Spiel von beiden Seiten“

TV Dötlingen - TV Munderloh 4:1 (2:1): Markus Welz war fasziniert: „Ein Klasse-Spiel“, schwärmte Dötlingens Trainer nach der neunten Partie ohne Niederlage: „Ich habe noch nie ein von beiden Seiten so temporeiches Kreisliga-Spiel gesehen wie in den ersten 35 Minuten.“ Benjamin Bohrer stocherte die Kugel nach Freistoß von Shqipron Stublla zum 1:0 rein (5.), Janne Nienaber glich mit einem von Valdrin Stublla verursachten Foulelfmeter aus (9.). Andreas Kari gelang per Außenrist aus 16 Metern die erneute TVD-Führung – nach Steckpass von Hendrik Sandkuhl (20.). Später verhinderte der Querbalken gegen Simon Funke das 2:2 (33.). Im zweiten Durchgang kam der Spitzenreiter nicht mehr in die Nähe eines Punkts – „weil wir von der Nummer eins bis 15 eine tolle zweite Halbzeit gezeigt haben“, unterstrich Welz: „Die Munderloher waren spielerisch besser, aber wir haben ihnen den Schneid abgekauft.“ So sah der frühere TVD-Stürmer Johan Hannink gegen Aushilfs-Innenverteidiger Sandkuhl keinen Stich. Joost Hoffrogge nahm eine Bohrer-Flanke mit der Brust an und traf zum 3:1 (56.), Shqipron Stublla gelang nach einem Slalom durch die Abwehr der Endstand (69.).

Pleus-Doppelpack beim Wildeshauser 5:2-Erfolg

TSV Ganderkesee - VfL Wildeshausen II 2:5 (1:2): „Mit einem Sieg lässt sich ein Mannschaftsabend viel besser feiern“, freute sich Selcuk Keyik. Doch bis es so weit war, strapazierten seine Fußballer die Nerven des VfL-Trainers. Nach den ersten zehn Minuten der Ganderkeseer Dominanz traf Yannis Bockmann aus dem Nichts zur Gäste-Führung. „Danach hätten wir auf 2:0 und 3:0 erhöhen müssen“, beklagte Keyik den Chancenwucher. Stattdessen drehten Dennis Hasselberg (30.) und Oguz Deniz mit den ersten zwei TSV-Chancen das Spiel (30./35.). Nach der Pause agierte nur noch der VfL, doch erst in Minute 73 glich Jonas Pleus per Kopf aus. Bennet Smolna köpfte das 3:2 (76.), eine Pleus-Direktabnahme schlug zum 4:2 ein (83.). Noah Richter (90.) setzte den Schlusspunkt zum laut Keyik „auch in dieser Höhe verdienten Sieg“. ck