Harpstedter TB holt sich Meister-Matchball

Von: Sven Marquart

Erzielte Harpstedts 100. Saisontor: Timo Höfken (rechts) traf beim Sieg in Achternmeer zum 1:1. © Sven Marquart

Landkreis – Der Harpstedter TB kann den Meistersekt kalt stellen! Durch den 3:2-Erfolg beim SV Achternmeer baute der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga seinen Vorsprung auf Verfolger TV Munderloh auf vier Punkte aus und holte sich so den ersten „Matchball“: Bereits am Freitag, 20.15 Uhr, kann der HTB mit einem Heimsieg über den TV Jahn den Titel perfekt machen.

SV Achternmeer – Harpstedter TB 2:3 (1:1): „Das war ein ganz hartes Brett, das wir bohren mussten“, atmete Thorsten Graf auf. „In den ersten 20 Minuten ist uns Achternmeer so hoch angelaufen, dass wir unsere Spitzen gar nicht in Position bringen konnten“, berichtete der HTB-Coach. Verdientermaßen erzielte Tebbe Kleen das 1:0 für den Tabellensiebten (10.). Mit dem ersten gelungenen Angriff der Gäste glich Timo Höfken zum 1:1 aus – es war Harpstedts 100. Saisontreffer (27.). „Danach waren wir galliger, während Achternmeer der Anfangsphase Tribut zollen musste“, sagte Graf. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte er Mel Siegenthaler für Rene Kube, der nicht seinen besten Tag erwischt hatte. „Mel hat dann für Ordnung gesorgt und die Fäden gezogen“, lobte Graf. Per Freistoß lieferte Siegenthaler zudem die Vorlage zum 2:1 durch Ole Volkmer (65.). Per Strafstoß erzielte Jakob Wehrenberg das 3:1 (82.). Zuvor soll Maik Wenzel Harpstedts Marik Landgraf gefoult haben. „Das war ein glücklicher Pfiff für uns“, gab Graf zu. SVA-Trainer Marco Elia und sein Spieler Tobias Pralle protestierten so vehement gegen die Entscheidung, dass sie jeweils Gelb-Rot sahen (82.). In der Nachspielzeit gelang Jonas Bruhn noch das 2:3 (90.+3). „Das war ein Kampfspiel, aber wir haben es angenommen und verdient gewonnen, weil wir die besseren Chancen hatten“, erklärte Graf. Gegen Jahn werde seine Crew „alles rausfeuern, was wir haben“, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Allerdings muss der HTB auf Angreifer Höfken verzichten, der sich in Achternmeer eine Muskelverletzung zuzog.

VfL Wildeshausen II – SF Wüsting 2:2 (1:1): „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte Selcuk Keyik. Der VfL-Coach musste auf die Routiniers Hauke Glück (verletzt), Marcel Fiedler und Philipp Finger (beide Gelbsperre) verzichten und bot acht U 21-Akteure in der Startelf auf. Wüstings Führung durch Jörn Lohmüller (14.) egalisierte Samir Latifi mit einem schönen Lupfer zum 1:1 (35.). Kurz nach Wiederbeginn vollendete Latifi eine Vorarbeit von Kim Held zum 2:1 (47.). Louis Langkrär sorgte mit dem 2:2 (59.) schließlich für die Punkteteilung. „Wüsting hat es ordentlich gemacht. Wenn wir bis zum Ende Platz neun halten, sind alle zufrieden“, bilanzierte Keyik. Ihr abschließendes Heimspiel gegen Schlusslicht FC Huntlosen tragen die Krandel-Kicker im Stadion aus (Freitag, 19 Uhr).

TV Dötlingen – Beckeln Fountains 8:1 (5:1): Dötlingens Trainer Markus Welz freute sich über die Reaktion auf die schwache Vorstellung gegen den Bookholzberger TB (1:3). „Das war ein souveräner Sieg. Unsere Tore waren schön rausgespielt“, sagte er. Allerdings luden die Gäste Joost Hoffrogge (3./82.), Shqipron Stublla (4./60.), Benjamin Bohrer (15.), Tobias Pelz (36.), Andreas Kari (39.) und Enis Stublla (85.) auch förmlich zum Toreschießen ein. „Ich habe kein Problem damit zu verlieren, aber wir verkaufen uns unter Wert. Wir haben Dötlingen bei jedem Angriff zwei, wenn nicht drei Chancen zum Abschluss gegeben“, ärgerte sich Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing, der lediglich das 1:3 durch Timo Gralheer bejubeln durfte (22.). Mit nun 114 Gegentreffern stellt der Aufsteiger die Schießbude der Liga. Das lässt für das anstehenden Auswärtsspiel beim torhungrigen TV Munderloh (129 Saisontreffer) am Freitag, 19.30 Uhr, Schlimmes befürchten – zumal Büsing auf acht Kurzurlauber verzichten muss. Auch der TV Dötlingen kann am Samstag, 16 Uhr, nur mit einer Rumpfmannschaft beim Ahlhorner SV antreten. Gegen Beckeln verletzten sich Johannes Ullerich (Verdacht auf Bänderriss) und Maximilian Struve (Leiste). Zudem ist Torhüter Kevin Pecht mit den Handballern der HSG Delmenhorst im Einsatz. „Deshalb bin ich eher skeptisch“, meinte Welz.