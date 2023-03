Harpstedts Höfken fiebert Derby gegen VfL Wildeshausen II entgegen

Von: Sven Marquart

Brennt aufs Derby gegen den VfL Wildeshausen II: Angreifer Timo Höfken trifft mit dem Harpstedter TB auf seinen Ex-Club. © Tamino Büttner

Landkreis – Spielerisch ließ der Harpstedter TB zuletzt einige Wünsche offen. Beim Abstiegskandidaten KSV Hicretspor mühte sich der Kreisliga-Zweite zu einem 2:1 und gegen den TSV Ganderkesee zu einem 3:2. Auch im Derby beim VfL Wildeshausen II erwartet Thorsten Graf keinen fußballerischen Leckerbissen. „Das dürfte ein Spiel werden, in dem Kampf, Laufbereitschaft und Wille entscheiden“, glaubt der HTB-Coach.

VfL Wildeshausen II – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:1): Nach acht Siegen zum Auftakt ließ Vizemeister Harpstedt im Hinspiel erstmals in dieser Saison Punkte liegen. „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten eigentlich sogar gewinnen müssen“, erinnert sich VfL-Coach Selcuk Keyik. Zur vollen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Ex-Harpstedter Jonas Pleus erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Krandel-Kicker erzielte. „Das 1:1 nagt immer noch an den Jungs, wie ich am Dienstag in der Kabine festgestellt habe“, berichtet Graf. Besonders sein Angreifer Timo Höfken sei nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre „heiß wie Frittenfett“ auf das Duell mit seinem Jugendverein. „Wir brauchen Timo auch, weil Ole Volkmer wahrscheinlich noch ein bisschen länger ausfallen wird. So haben wir mit Timo und Niklas Fortmann zwei waschechte Stürmer“, sagt Graf. Zudem hofft er, dass Moritz Bätcher die Harpstedter Defensive stabilisieren kann – gegen Ganderkesee fehlte der Verteidiger wegen einer starken Erkältung. Weil sich Henrik Reineberg einen Finger ausgekugelt hat, hütet David Wehrenberg das HTB-Tor, während Carsten Niester auf der Ersatzbank Platz nehmen wird. Beim VfL Wildeshausen II meldet Keyik – abgesehen von den langzeitverletzten Ole Willms, Marius Meier und Kevin Schwarze – „alle Mann an Bord“. Ob die Bodenverhältnisse auf dem Nebenplatz im Krandel ein Fußballspiel zulassen, entscheidet sich erst am Freitag. „Wir würden gerne spielen“, sagen Keyik und Graf unisono.

FC Huntlosen – TV Dötlingen (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 0:7): Die Durststrecke des FC Huntlosen nimmt einfach kein Ende. Seit 17 Ligaspielen wartet das Schlusslicht nun schon auf einen Sieg. Das 2:1 gegen den VfL Wildeshausen II liegt bereits mehr als sieben Monate zurück – da ist es kein Wunder, dass FCH-Coach Georg Zimmermann „Verkrampfung ohne Ende“ bei seiner Crew sieht. Zudem beklagt er fehlendes Spielglück. Ein Erfolgserlebnis wäre immens wichtig, wenn es noch was mit dem Klassenerhalt werden soll. Fünf Zähler beträgt Huntlosens Rückstand zum FC Hude II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. „Weil unser Torverhältnis so schlecht ist, müssen wir sechs Punkte aufholen. Dazu müssen wir von den neun Spielen drei, besser noch vier gewinnen“, rechnet Zimmermann. Diese Sorgen hat sein Ex-Verein nicht. Der TV Dötlingen, den Zimmermann 2014 zum Kreisliga-Aufstieg sowie zweimal ins Kreispokalfinale (2014, 2015) führte, spielt als Tabellendritter bislang eine famose Saison. Dessen Trainer Markus Welz hat „großen Respekt vorm FC Huntlosen“. Ein ähnlich klarer Sieg wie im Hinspiel erscheint ihm unrealistisch. „Ich erwarte einen sehr defensiv ausgerichteten Gegner. Diesen Riegel zu knacken, wird schwierig. Da müssen wir geduldig sein und unsere Chancen nutzen“, sagt Welz. Bis auf Joost Hoffrogge (Patellasehnenprobleme) und Jannik Strickland (Spätschicht) kann er personell aus dem Vollen schöpfen. Auf Huntloser Seite kann Zimmermann wieder mit den Urlaubsrückkehrern Nils Heimann, Henry Deye und Matthias Salzenberg planen. Nach längeren Verletzungspausen konnten Jan Deters und Patrick Bleckert am Mittwoch erstmals wieder mittrainieren. „,Blecky‘ wird ganz sicher auf der Bank sitzen“, traut Zimmermann dem Defensivakteur auch schon wieder einen Kurzeinsatz zu.

Beckeln Fountains – TSV Ganderkesee (Freitag, 20.10 Uhr/Hinspiel: 2:6): Die ungewöhnliche Anstoßzeit rührt daher, dass auf dem Harpstedter Schulsportplatz zuvor die Ü 40-Mannschaften des Harpstedter TB und der SG Dünsen das Samtgemeindederby in der 1. Kreisklasse austragen. „So bleiben uns dann noch etwa 30 Minuten, um uns vernünftig warmzumachen“, erläutert Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Die klare Hinspielpleite ist für ihn „auch in der Höhe immer noch nicht nachvollziehbar“. Sein Team habe nicht schlecht mitgespielt, die sich bietenden Chancen aber nicht genutzt. „Im Gegensatz zu uns war Ganderkesee da erbarmungslos“, meint Büsing. Deshalb ließ er in den jüngsten Trainingseinheiten verstärkt Passspiel und Torschüsse üben: „Da müssen wir diesmal effektiver und kaltschnäuziger sein.“ Büsing warnt besonders vor Dennis Hasselberg, der gegen den HTB seine Saisontreffer 14 und 15 erzielte. Allerdings registrierte „Spion“ Büsing bei seiner Spielbeobachtung auch, dass sich „auf den Außenbahnen das eine oder andere kreieren lassen dürfte“. Die Gastgeber müssen ohne Janes Evers, Mika Edelsbacher und Jan Corleis auskommen.