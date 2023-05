Hicretspor besiegelt Huntlosens Abstieg

Von: Sven Marquart

Teilen

Kein Vorbeikommen: Wildeshausens Marcel Fiedler (hinten) versperrt Ganderkesees Roberto Elia den Weg zum Tor. © Tamino Büttner

Landkreis – Jetzt ist es amtlich! Durch die 2:6-Niederlage im Kellerduell beim KSV Hicretspor ist der Abstieg des FC Huntlosen aus der Fußball-Kreisliga besiegelt. Dagegen ist das Rennen um die Meisterschaft weiterhin völlig offen: Spitzenreiter Harpstedter TB hat nach dem 7:0 über die SF Wüsting weiterhin einen Punkt Vorsprung auf Verfolger TV Munderloh, der gegen den TV Dötlingen einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Erfolg umbog.

SF Wüsting – Harpstedter TB 0:7 (0:2): Eindrucksvoll untermauerten die Harpstedter ihre Titelambitionen. „Das war richtig gut“, schwärmte Trainer Thorsten Graf. Allerdings hätte seine Elf schon zur Pause wesentlich höher führen müssen als 2:0 durch die Treffer von Alexander Geisler (6.) und Niklas Fortmann (24.). „Wir haben einiges liegen lassen“, monierte Graf. Im zweiten Abschnitt holte der Spitzenreiter Versäumtes nach. Fortmann (47.), Ole Volkmer (48.) und Julian Meyer (80./88.) schraubten das Resultat weiter nach oben. Zudem unterlief Wüstings Lars Tönjes ein Eigentor (60.). „Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient“, erklärte Graf, der sich besonders über Volkmers Comeback freute: „Ole ist eminent wichtig für die Mannschaft.“

VfL Wildeshausen II – TSV Ganderkesee 3:1 (1:1): „Ganderkesee scheint uns zu liegen“, flachste VfL-Coach Selcuk Keyik. Denn der Tabellenneunte ist die einzige Mannschaft, gegen die seine Crew in der laufenden Saison beide Spiele gewinnen konnte. Allerdings waren die Krandel-Kicker nach gutem Beginn zunächst in Rückstand geraten. Das 1:0 durch Abdulsabor Adine (20.) war aus Keyiks Sicht jedoch irregulär. Zuvor sei ein Foul an Florian Düser nicht geahndet worden. Die Gastgeber brauchten eine Viertelstunde, um den Faden wieder aufzunehmen. Dann köpfte Bennet Smolna das verdiente 1:1 (39.). „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser“, meinte Keyik. Besonders die Einwechslung von Samir Latifi machte sich bezahlt. Zunächst schloss der 21-Jährige eine schöne Einzelleistung zum 2:1 (67.) ab, dann servierte er Yannis Brockmann das 3:1 (73.). „Samir hat ein gutes Spiel gemacht. Es war ein cleverer Schachzug, ihn im Winter aus der Vierten hochzuziehen“, sagte Keyik.

TV Munderloh – TV Dötlingen 3:2 (0:0): Beide Teams lieferten eine mitreißende Partie. „Natürlich ärgert einen die Niederlage erst einmal. Aber wir haben gegen eine Mannschaft verloren, die auch eine Klasse höher gut mithalten würde“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Seine Abwehr und der glänzend aufgelegte Keeper Kevin Pecht verhinderten einen Rückstand. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehr Zugriff“, berichtete Welz. Mit einem fulminanten 25-Meter-Freistoß besorgte Julian Eilers das 1:0 für die Gäste (50.). Shqipron Stublla erhöhte auf 2:0 (55.). „Da sprach eigentlich alles für uns. Aber Munderloh war überhaupt nicht geschockt“, erklärte Welz. So glichen Michel Lüers (59.) und Janne-Mattis Nienaber (62.) zum 2:2 aus. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Matti Lüers das 3:2 für den Tabellenzweiten (90.). Mit der letzten Aktion der Partie hatte Shqipron Stublla die Chance zum Remis, setzte den Ball aus 14 Metern aber nur in den Fangzaun. „Schade! Die Mannschaft hat alles reingehauen. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, bilanzierte Welz.

SV Achternmeer – Beckeln Fountains 7:1 (2:0): Beckeln war mit dem allerletzten Aufgebot angetreten. „Die, die da waren, haben meinen vollen Respekt. Die, die sich für andere Freizeitaktivitäten entschieden haben, müssen ihn sich erst wieder verdienen“, knurrte Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing. Sein Team war zunächst überlegen und kam zu einigen Chancen, darunter ein Lattentreffer von Thorben Deepe. Mit der 2:0-Pausenführung holte sich Achternmeer dann die nötige Sicherheit. Mann des Spiels war der fünffache Torschütze Philipp Pöpken (43./74./77./82./86.). Zudem netzte Rune Schneider (40./52.) zweimal für den SVA. Beckelns Ehrentreffer besorgte Deepe mit dem zwischenzeitlichen 1:3 (65.). „Da habe ich gehofft, dass vielleicht noch was gehen könnte“, sagte Büsing. Das Gegenteil war der Fall.

KSV Hicretspor – FC Huntlosen 6:2 (3:1): Während seiner Trainerlaufbahn konnte Georg Zimmermann drei Aufstiege feiern. Nun muss Huntlosens Übungsleiter erstmals einen Abstieg verdauen. „Das ist natürlich frustrierend, aber wir kommen wieder. Das Motto lautet: einmal mehr aufstehen als hinfallen“, bekräftigte der 69-Jährige. Nach dem 1:0 durch Patrick Bleckert (9.) verpasste es das Schlusslicht nachzulegen. Stattdessen hielten Yusuf Kalmis (38.), Muhammad Eryilmaz (44./64./83.) und Ali Aluclu (45./68.) Hicretspors Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben. Stefan Merz bescherte den Gästen mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:6 noch ein Erfolgserlebnis (87.).