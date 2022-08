Aufsteiger VfL Wildeshausen III geht es in erster Linie um den Spaß

In der Abwehr verschenkt: VfL-Coach Tim Albus (l.) und sein neuer Co-Trainer Bastian Flege (r.) haben ihren „Königstransfer“ Marcel Hesselmann beim VfL Wildeshausen III für das zentrale Mittelfeld eingeplant. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Die „Spaßtruppe“ des VfL Wildeshausen III ist heiß darauf, künftig in der 1. Fußball-Kreisklasse für Furore sorgen zu können: In der vergangenen Spielzeit liefen die Huntestädter eine Etage tiefer hinter dem VfL Stenum III als Vizemeister ein und lösten so das Aufstiegsticket. Sehr zur Freude von Trainer Tim Albus: „Diese Spielklasse müsste uns liegen. Schließlich haben wir diverse erfahrene Kräfte in unseren Reihen. Einstellig sollten wir schon landen können.“

Forsche Worte für einen Neuling, doch aus gutem Grund. Immerhin sammelten „Sechser“ Sascha Görke, Linksfuß Lukas Schneider und Jannik Wallner als Mann für die rechte Außenbahn allesamt Landesliga-Erfahrung in Wildeshausens „Erster“. Um aber wieder mit den alten Kumpels kicken zu können, zog sich das Trio freiwillig in die Dritte zurück, sodass Wildeshausen mit einem „normalen“ Aufsteiger nicht viel gemein haben dürfte.

Zumal den Krandel-Kickern in Marcel Hesselmann noch ein weiterer dicker Fisch ins Netz gegangen ist. Der 28-Jahre galt beim Landesligisten VfL Oythe lange als absolute Stammkraft in der Innenverteidigung, möchte nach acht Spielzeiten an der Hasenweide nun aber ebenfalls wieder in der alten Heimat mit Freunden von einst gegen den Ball treten.

Als Abwehrchef plant Albus allerdings nicht mit ihm: „Dafür wäre Marcel in der 1. Kreisklasse einfach verschenkt. Ich sehe ihn eher im zentralen Mittelfeld unser Spiel ankurbeln.“ Zudem schnappte sich der VfL in Thore Heitkamp vom Verdener Kreisligisten TSV Brunsbrock noch einen Außenverteidiger und reaktivierte Keeper Mirco Czienskowski.

Gerade auf der Torhüterposition dürften die Huntestädter keine Probleme bekommen. Schließlich gehören in Tino Auffarth, Benedikt Rieger und Sebastian Pundsack (stand lange bei der „Ersten“ zwischen den Pfosten) noch drei weitere bärenstarke Keeper zum Kader. „Da habe ich tatsächlich die Qual der Wahl“, lächelt Albus: „Aber alle haben öfter private Verpflichtungen und nicht immer Zeit. Deshalb werden sich die Keeper untereinander absprechen und sich im Tor abwechseln. Jeder wird auf seine Einsätze kommen.“

Ein Luxus bleibt es natürlich trotzdem, in der 1. Kreisklasse über vier starke Schlussleute zu verfügen. Und auch sonst ist Wildeshausens Kader exquisit besetzt. Müsste da nicht eigentlich ein zweiter Aufstieg nacheinander das erklärte Ziel sein? Nicht für Albus: „Natürlich haben wir einige richtig starke Kicker, die schon deutlich höher gespielt haben. Aber uns geht es in erster Linie um Spaß. Sicherlich nicht völlig ohne Ambitionen, doch wir müssen nicht auf Teufel komm raus in die Kreisliga.“

Lieber gewähren Albus und sein neuer Co-Trainer Bastian Flege den früheren Leistungsträgern der „Ersten“ die nötigen Freiheiten. „Ich habe volles Verständnis, wenn mal andere Dinge wichtiger sind als Fußball“, betont Albus: „Wir werden es ganz bestimmt niemals bierernst angehen.“ Mit einer Ausnahme: „In den beiden Partien gegen Stenum III wollen wir unbedingt Revanche nehmen“, schmunzelt Albus: „Das haben wir uns während der Aufstiegsfahrt auf Mallorca geschworen. Erneut landen wir nicht hinter Stenum.“

Überhaupt dürften eher nicht allzu viele Teams vor Wildeshausens „Dritter“ einlaufen. Angesichts der Vielzahl an Hochkarätern in seinen Reihen ist dem VfL Wildeshausen III sogar der Titelkampf zuzutrauen.

Stenogramm Zugänge: Marcel Hesselmann (VfL Oythe), Sebastian Pundsack (reaktiviert, vorher eigene „Erste“), Thore Heitkamp (TSV Brunsbrock), Mirco Czienskowski (reaktiviert, vorher TV Falkenburg) Abgänge: Bastian Flege (Co-Trainer) Kader: Tor: Tino Auffarth, Benedikt Rieger, Mirco Czienskowski, Sebastian Pundsack - Abwehr: Peter Schlüter, Thore Heitkamp, Timo Schröder, Malte Ahrmann, Vincent Ahrmann, Arne Schnitger, Matthias Hennig, Hector Hüls, Hendrik Nienaber, Keno Hagedorn, Stephan Strenger, Marvin Spille, Nils Schlüter - Mittelfeld: Dennis Schröder, Jonas Matschke, Marcel Hesselmann, Rascho Saadi, Baschir Ali, Jan-Niklas Siemer, Lukas Schneider, Nico Wegner, Sascha Görke, Wesley Silva, Frederik Gralla, Jannik Wallner - Angriff: Eduard Wenz, Henning Nitzsche, Mathias Kramer Trainer: Tim Albus (seit 2019) Co-Trainer: Bastian Flege Betreuer: Fabian Kemper Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz Favoriten: Delmenhorster TB, TSV Ippener, SV Tungeln