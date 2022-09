Sebastian Bartelt beschert GW Kleinenkneten den ersten Saisonsieg

Von: Sven Marquart

Jugend schlägt Routine: Ippeners Jason Sander (l.) steuerte einen Treffer und eine Vorlage zum 2:1 über den VfL Wildeshausen III um Sascha Görke (r.) bei. © Tamino Büttner

Landkreis – Für den VfL Wildeshausen III und den VfL Stenum III läuft es in der 1. Fußball-Kreisklasse noch nicht rund. Beide Aufsteiger warten auch nach dem fünften Spieltag weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Dagegen fuhr der SV GW Kleinenkneten seinen ersten Dreier ein.

TSV Großenkneten II – SV GW Kleinenkneten 1:3 (0:0): Mann des Tages war GWK-Torjäger Sebastian Bartelt, der alle drei Treffer für die Grün-Weißen erzielte. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen fast ausschließlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Torlos ging es in die Pause. In der 53. Minute schlug Bartelt erstmals zu, als er TSV-Keeper Sebastian von Behren zum 1:0 tunnelte. Wenig später gab es auf der Gegenseite nach einem Foul von Oliver Lenz Strafstoß. Kleinenknetens Dennis Spittel war mit der Entscheidung nicht einverstanden und sah wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot. Den Elfmeter verwandelte Mirko Wilkens zum 1:1 (55.). In Unterzahl schlug Bartelt dann noch zwei weitere Male zu (64./75.). „Die Leistung ist noch ausbaufähig, aber insgesamt war das schon ganz gut“, sagte Dirk Graebner. Kleinenknetens Co-Trainer lobte Arnd Brengelmann, der als Linksverteidiger begann und Mitte der zweiten Hälfte in den Angriff wechselte, für seinen Einsatzwillen und seine Laufbereitschaft.

Harpstedter TB II – SV Tungeln 1:2 (1:1): „Ein 1:1 wäre gerecht gewesen. Letztlich hat der Glücklichere gewonnen“, sagte Harpstedts Co-Trainer Michael Würdemann. Denn bei Tungelns Siegtreffer war schon eine Menge Zufall im Spiel. Zunächst rutschte Nils Döhle der Ball über den Fuß und blieb in einer Pfütze liegen. Beim Klärungsversuch verpasste Thimo Padeken das Spielgerät und schlitterte selbst ins Aus. Dadurch hatten die Gäste freie Bahn, und Timo Fehn musste den Ball nur noch zum 2:1 einschieben (86.). Mit einer verunglückten Flanke, die sich hinter HTB-Keeper Ole Grabowski ins Tor senkte, hatte Fehn auch schon den Ausgleich besorgt (40.). Steffen Meyer hatte Harpstedt nach einem Eckstoß von Marlo Schoppe mit 1:0 in Führung gebracht (15.).

TSV Ippener – VfL Wildeshausen III 2:1 (1:0): Auch am Tag danach hatte Tim Albus die Niederlage noch nicht verdaut. „Dieses Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren“, ärgerte sich der VfL-Coach. Seine Crew beraubte sich ihrer eigenen Stärken, indem sie viel mit langen Bällen operierte. „Und wenn wir dann mal kurz gespielt haben, war das oft zu ungenau“, berichtete Albus. Die frühe Führung durch Patrick Meyer-Ebrecht, der einen schönen Pass von Jason Sander zum 1:0 verwertete (3.), spielte dem TSV Ippener zusätzlich in die Karten. „In der zweiten Halbzeit war Wildeshausen am Drücker, und wir haben nur noch verteidigt“, sagte TSV-Coach Thorsten Sander. Die Krandel-Kicker hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, doch etwa 20 Meter vor dem Tor war meistens Endstation. Dann schickte Meyer-Ebrecht Jason Sander auf die Reise, der zum 2:0 vollstreckte (79.). In der Schlussphase wurde es aber noch einmal spannend. TSV-Keeper Jannik Sürstedt foulte Bastian Flege, und Marcel Hesselmann verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:2 (89.). Fast wäre Hesselmann in der Nachspielzeit auch noch der Ausgleich gelungen, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. „Am Ende war viel Glück dabei“, räumte Thorsten Sander ein.