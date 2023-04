Marcel Hesselmann entdeckt das Torjäger-Gen

Von: Sven Marquart

Mann des Spiels: Marcel Hesselmann steuerte fünf Treffer zum 13:1-Erfolg seines VfL Wildeshausen III beim SV Atlas III bei. © Sven Marquart

Landkreis – Schon beim 6:3 über den Harpstedter TB II hatte Marcel Hesselmann mit seinen drei Treffern offensichtlich das Torjäger-Gen entdeckt. Vier Tage später langte der gelernte Innenverteidiger beim 13:1-Erfolg seines VfL Wildeshausen III über den SV Atlas III nun sogar fünfmal hin und hat bereits 15 Saisontreffer auf dem Konto. Mit dem Kantersieg kletterten die Krandel-Kicker auf den zweiten Tabellenplatz der 1. Fußball-Kreisklasse und polierten ihr Torverhältnis für den Titelkampf mit Spitzenreiter SV Tungeln kräftig auf. Das Verfolgerduell zwischen dem TuS Heidkrug II und dem SV GW Kleinenkneten endete torlos. Der Harpstedter TB II (0:3 gegen den TuS Hasbergen) und der TSV Ippener (1:2 gegen den TV Falkenburg) mussten Niederlagen einstecken.

Harpstedter TB II – TuS Hasbergen 0:3 (0:1): Die Crew der HTB-Coaches Dirk Lenkeit und Marcus Metschulat bot eine taktisch disziplinierte Leistung, stand am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da. „Weil wir individuelle Fehler machen und unsere Chancen nicht nutzen – da kommt eins zum anderen“, haderte Metschulat. In der ersten Halbzeit war die von Lukas Idel sehr gut organisierte Abwehr des Tabellenvorletzten nur bei einem Diagonalball nicht im Bilde – und schon hieß es 0:1 (44.). Einen Lapsus von HTB-Keeper Ole Grabowski nutzte Jakob Korfmann gleich nach Wiederbeginn zum 2:0 (47.). „Wir haben uns aber berappelt und hatten einige gute Chancen“, berichtete Metschulat. Doch weder Nils Döhle (2) noch Lennard Radtke gelang der Anschlusstreffer. Stattdessen machte Savio Pascual Fernandez mit einem Sonntagsschuss am Freitagabend zum 3:0 alles klar (85.).

SV Atlas III – VfL Wildeshausen III 1:13 (0:6): Das erste Ausrufezeichen der Partie setzte Atlas mit einem Lattentreffer von Julian Musiol (8.). „Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht, wenn der drin gewesen wäre“, sagte Wildeshausens Co-Trainer Bastian Flege. Stattdessen traf Kapitän Jannik Wallner zum 1:0 für die Gäste (12.). Henning Nitzsche (29.), Marcel Hesselmann (30./44.), Hendrik Nienaber (32.) und Wallner per Handelfmeter (37.) machten schon vor der Pause das halbe Dutzend voll. „Trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit weiter Gas gegeben. Wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, sind wir punktgleich mit Tungeln. Dann kommt es auf das Torverhältnis an“, erläuterte Flege. Der diesmal auf der Zehnerposition agierende Hesselmann (48./70./87.), Sascha Görke (51.), Nitzsche (52.) und Wallner (66./76.) schraubten das Resultat in die Höhe. Atlas’ Ehrentreffer markierte Julian Musiol mit dem zwischenzeitlichen 1:9 (65.). Eine starke Leistung attestierte Flege Aushilfe Stephan Strenger, der als Rechtsfuß links verteidigte: „Auch ohne Training weiß Stephan genau, was er machen muss.“

TSV Ippener – TV Falkenburg 1:2 (1:0): In Jason Sander, Arne Meyer, Mike Trojan, Yannis Eger und Panagiotis Giakes fehlten den Gastgebern fünf Stammkräfte. Deshalb wählte Thorsten Sander diesmal eine wesentlich defensivere Taktik als üblich. „Dagegen ist Falkenburg nicht viel eingefallen“, sagte der TSV-Coach. Zunächst war das Glück auf Ippeners Seite. Ein abgefälschter Ball landete genau vor den Füßen von Patrick Meyer-Ebrecht, der das 1:0 erzielte (35.). In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt. Johann Neuhaus trat seinem Gegenspieler in die Hacken. Den Elfmeterpfiff stufte Sander als „völlig berechtigt“ ein. Nils-Sören Wendlandt trat an und verwandelte zum 1:1 (79.). In der Nachspielzeit war Ippener im Angriff. Mit einem Fehlpass lud Matthias Ideker die „Falken“ zum Kontern ein, und Finley Tapken vollstreckte zum 2:1 (90.+1).

TuS Heidkrug II – SV GW Kleinenkneten 0:0: Über weite Strecken der Partie neutralisierten sich beide Mannschaften. Obwohl sie um spielerische Lösungen bemüht waren, blieben Chancen auf beiden Seiten absolute Mangelware. Größter Aufreger war ein vermeintliches Foul von Oliver Lenz, bei dem Heidkrug Mitte der zweiten Halbzeit vergeblich einen Strafstoß forderte. Ansonsten passierte wenig Nennenswertes. „Ich fand unsere Leistung trotzdem richtig gut. Wir waren 90 Minuten voll konzentriert. Sonst haben wir oft Phasen im Spiel, in denen wir nicht auf der Höhe sind und Fehler machen. Auch wenn ich gerne drei Punkte gehabt hätte, kann ich mit dem 0:0 leben“, sagte GWK-Coach Michael Wennmann.