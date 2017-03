Hesselmann-Drama bei Huntlosens 2:1

huntlosen - Felix Dalichau machte am Donnerstagabend den Unterschied: Der Offensivmann des FC Huntlosen drehte nach dem frühen 0:1-Rückstand die Partie gegen den VfL Wildeshausen II und bescherte dem Kreisliga-Aufsteiger einen 2:1 (2:1)-Sieg. Es war der achte „Dreier“ für die Mannschaft von Trainer Andree Höttges. Sein Wildeshauser Kollege Arend Arends verbuchte hingegen einen doppelt desaströsen Abend. Nicht nur, weil „uns zwei individuelle Fehler in Rückstand gebracht haben“, sondern weil er nun wohl lange auf Pascal Hesselmann verzichten muss. Der eigentlich ab jetzt als Zweitherren-Spieler vorgesehene Innenverteidiger aus dem Landesliga-Kader musste kurz vor der Pause mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss vom Platz. „Das ist ungemein bitter. Pascal war der Schock anzusehen“, bedauerte Arends. Vor dem Abpfiff hatte er bereits seine Abwehr umstellen müssen, weil Tim Albus über muskuläre Probleme klagte.

Trotzdem fing es für die Gäste vielversprechend an: Erstherren-Leihgabe Andreas Lorer hatte den VfL nach acht Minuten mit einem Tor aus dem Gewühl in Führung gebracht. Der Ex-Spielertrainer des TSV Ippener war in der Winterpause zum VfL gekommen. Doch Felix Dalichau konterte auf dem Huntloser Kunstrasen und stellte innerhalb von nur fünf Minuten auf 2:1 (21./26.): Erst stand er bei einer Ecke völlig frei, „weil uns die Zuordnung am langen Pfosten gefehlt hat“, monierte Arends. Dann profitierte Dalichau von einem Fehler im Wildeshauser Spielaufbau und verwertete einen Pass in den Rücken der Abwehr zum 2:1.

Nach der Pause hielt der VfL gut dagegen, verwickelte den FCH in Zweikämpfe und hielt den Laden hinten dicht. Kurz vor Schluss hätte Lorer fast noch zum Ausgleich getroffen, seinen Kopfball entschärfte aber Huntlosens Schlussmann Niko Eilks. - ck