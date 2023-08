VfL Wildeshausen präsentiert sich zum Bezirksliga-Auftakt in Dinklage desolat

Von: Sven Marquart

„Bedient und enttäuscht“: VfL-Coach Carsten Mirbach ging nach der 0:3-Auftaktpleite mit seiner Crew hart ins Gericht. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen haben den Saisonstart mit Pauken und Trompeten in den Sand gesetzt. Zum Bezirksliga-Auftakt kassierten die Krandel-Kickerinnen beim TV Dinklage eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Entsprechend „bedient und enttäuscht“ war Carsten Mirbach. So sehr sich der VfL-Coach auch bemühte – am Auftritt seiner Crew konnte er „nichts Positives“ erkennen. „Das hatte nichts mit dem VfL zu tun, den ich in der Vorbereitung gesehen habe“, ärgerte sich der 51-Jährige.

Beim Vorjahresfünften liefen die Wildeshauserinnen, die die vergangene Saison punktgleich als Sechster beendet hatten, „wie ferngesteuert über den Platz“, schimpfte Mirbach. In der zwölften Minute reichte ein einfacher langer Pass aus, um die VfL-Abwehr auszuhebeln. Emilie Meier hatte freie Bahn und vollendete zum 1:0. „Wir reagieren gar nicht und gucken nur hinterher“, schäumte Mirbach. Wenn die Gäste offensiv gefährlich wurden, dann allenfalls über Emely Mirbach auf der rechten Seite. Doch ihre Hereingaben brachten nichts ein. Das lag unter anderem daran, weil der VfL entgegen der Absprache den zweiten Pfosten nicht besetzte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann ins Spiel gekämpft“, berichtete Carsten Mirbach. Tatsächlich bot sich seinem Team nach einer Stunde die große Chance zum Ausgleich. Doch Emely Mirbachs Kopfball wurde noch auf der Torlinie geklärt. Anschließend waren die Huntestädterinnen defensiv zwei weitere Male nicht auf der Höhe: Vivien Stambula erzielte nach einem Einwurf das 2:0 (66.). „Das 3:0 war dann der Gipfel!“, zürnte Mirbach. Dinklages Johanna Herzog startete in der eigenen Hälfte des Spielfeldes ein 60-Meter-Solo, das sie mit dem Treffer zum Endstand krönte (71.). Bis auf einen Lattenschuss von Viktoria Kljukina kam von den Wildeshauserinnen nichts mehr.

„Das war definitiv zu wenig! Wenn wir weiter so auftreten, werden wir Probleme bekommen, überhaupt einen Punkt zu holen“, schlägt Mirbach vor dem Kreisderby gegen Aufsteiger TSV Ganderkesee (Samstag, 19. August, 16 Uhr) Alarm: „Da sehe ich die Mannschaft in der Pflicht es besser zu machen.“