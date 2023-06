VfL Wildeshausen will dahinsiechender Handballabteilung neues Leben einhauchen

Von: Sven Marquart

Starten mit der Reanimation: Waldemar Köbke (v. l.), Sina Wilke und Udo Steinberg wollen den Handball im VfL Wildeshausen wiederbeleben. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die „Handball-Ehe“ zwischen dem Harpstedter TB und dem VfL Wildeshausen hielt etwas mehr als zehn Jahre, bis sie geschieden wurde. Nachdem die HSG Harpstedt/Wildeshausen im Februar 2018 aufgelöst worden war, lag der Handballsport in der Kreisstadt ziemlich brach. Zuletzt war der VfL Wildeshausen nur noch mit einer E-Jugend-Mannschaft vertreten, bis auch sie wegen Spielermangels vom Ligabetrieb abgemeldet werden musste. Für die wenigen verbliebenen Kinder bot Ulli Kowalzik immerhin eine Trainingsmöglichkeit an. Dieses triste Dasein soll nun vorbei sein: Der VfL Wildeshausen will seiner dahinsiechenden Handballabteilung neues Leben einhauchen.

Den Anstoß zu der Initiative gab ein Gespräch zwischen Sina Wilke und dem stellvertretenden VfL-Vorsitzenden Gordon Hermanni. Obwohl sie bereits viermal an ihrem lädierten Knie operiert werden musste, möchte die ehemalige Kreisläuferin der HSG Harpstedt/Wildeshausen wieder Handball spielen. Weil das in Wildeshausen nicht ging, wollte sie sich dem TV Neerstedt anschließen. „Da hat Gordon gesagt: Das kann nicht sein!“, berichtet die 32-Jährige. Hermanni versprach, sich um die Rahmenbedingungen zu kümmern, während Sina Wilke ihre Kontakte zu früheren Teamkolleginnen spielen lassen sollte. Gesagt, getan.

„In unserer WhatsApp-Gruppe sind rund 25 Mädels im Alter zwischen 18 und Mitte 30“, berichtet Sina Wilke. Darunter sind Namen, die in der Szene durchaus bekannt sind. Unter anderem wollen Miriam Pundsack (geborene Wachsmann), Ria Schnitger, Vanessa Görke (Kniffki), Anna Görke, Sarah Jeschke (Oehlerking), Hanike Meyer-Ebrecht, Christine Martinkowski, Maria Krieger, Lisa Mutke, Kim Rensberg und Jette Böttjer künftig im VfL-Trikot auflaufen. Als Coach konnten sie Udo Steinberg gewinnen, der viele von ihnen bereits bei der HSG Harpstedt/Wildeshausen oder beim TV Neerstedt trainiert hat. In der vergangenen Saison saß der Munderloher bei den Regionsoberliga-Männer des Harpstedter TB auf der Bank. Barbara Kuper wird Steinberg als Torwarttrainerin unterstützen.

Waldemar Köbke ist ebenfalls mit im Boot. Für den früheren Abteilungsleiter des VfL Wildeshausen ist Handball eine Herzensangelegenheit. „Ich bekomme immer noch regelmäßig Anfragen von Leuten, die Handball spielen wollen. Es ist ärgerlich, wenn man sie wegschicken muss“, sagt er. Das soll ihm künftig nicht mehr passieren. Köbke wird sich vorrangig um den Bereich Spieltechnik kümmern. „In der nächsten Saison werden wir auf jeden Fall mit einer Frauenmannschaft an den Start gehen. Ich war so frech und habe für die Regionsoberliga gemeldet. Ob man uns da spielen lässt, steht wegen der Strukturreform des Verbandes aber noch in den Sternen“, sagt Köbke.

„Wenn wir in der Regionsoberliga starten dürfen, sollte ein Mittelplatz drin sein. Wenn wir ganz unten anfangen müssen, wollen wir sofort aufsteigen“, sagt Steinberg mit Blick auf das vorhandene Potenzial. Trainiert wird einmal pro Woche in der Wildeshauser Gymnasiumsporthalle. „Aber ich kann auch jederzeit eine zweite Einheit anbieten“, ergänzt Steinberg.

Bei dem Frauenteam soll es nicht bleiben. Der VfL will auch aktiv um Nachwuchs werben. Über die Schulen wolle der Verein die Sportart bekannter machen. So habe Realschulleiter Jan Pössel, der selbst Handballer ist, bereits Interesse an einer Kooperation signalisiert, berichtet Köbke: „Primär müssen wir aber an die Grundschulen ran und über die breite Masse altersmäßig wieder nach oben wachsen.“

Wer sich für Handball beim VfL Wildeshausen interessiert, erreicht Waldemar Köbke unter Telefon 0 44 31 / 7 21 38 oder per E-Mail an wkoebke@ewetel.net. Frauen ab 16 Jahren können sich direkt bei Sina Wilke unter Telefon 01 74 / 6 76 29 03 melden.