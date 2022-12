Gipfeltreffen in Brettorf, schwere Aufgaben für Schlusslicht Ahlhorner SV

Von: Sven Marquart

Wieder fit: Ahlhorns Schlagmann Jan Hermes hat seinen Infekt überwunden. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Vier mickrige Sätze haben die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV in ihren ersten fünf Saisonspielen insgesamt gewonnen – von einem Match ganz zu schweigen. Und die Aufgaben werden nicht einfacher. An diesem Wochenende empfängt das Schlusslicht zunächst den Tabellendritten Berliner TS (Samstag, 15 Uhr), anschließend geht es zum TSV Hagen 1860 (Sonntag, 11 Uhr). Der Tabellenzweite aus Westfalen tritt zuvor zum Spitzenspiel beim Klassenprimus TV Brettorf an (Samstag, 16 Uhr).

Ahlhorner SV

„Unsere jetzige Situation ist alles andere als einfach“, sagt Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht. Denn mit vier Zählern Rückstand aufs rettende Ufer ist der ASV eigentlich schon zum Siegen verdammt. Doch wie soll das gelingen? Das Selbstvertrauen seines Teams ist arg ramponiert, und im bisherigen Saisonverlauf erreichte kaum ein Ahlhorner Akteur Normalform. „Wir wissen, dass wir viel Luft nach oben haben. Aber wenn wir auf jeder Position 20 Prozent drauflegen, können wir für jeden Gegner unangenehm werden. Vielleicht können wir eine Scheißegal-Einstellung entwickeln und uns so in einen Rausch spielen“, meint Albrecht.

Für zusätzliche Hoffnung sorgt die Rückkehr von Jan Hermes, der seinen Magen-Darm-Infekt überwunden hat. Beim 0:5 gegen den SV Moslesfehn wurde der Hauptangreifer schmerzlich vermisst. Aber auch mit Schlagmann Hermes stehen dem ASV zwei Herkulesaufgaben bevor.

Die Berliner TS sei „lange eine Fahrstuhlmannschaft“ gewesen, erläutert Albrecht. Inzwischen haben sich die Hauptstädter zu einem ernsthaften DM-Kandidaten entwickelt. „Mit Timon Lützow sind sie vorne sehr aufgestellt. Wir müssen die Bälle variabel verteilen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Aber auch den Zweitschlag müssen wir im Griff haben“, sagt Albrecht.

Dass die Ahlhorner in der Vergangenheit in Hagen oft gut ausgesehen haben, zählt nicht mehr. „Hagen hat sich inzwischen als Topmannschaft etabliert und ist natürlich der haushohe Favorit“, sagt Albrecht. Aber selbst bei zwei Niederlagen würde der 30-Jährige die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgeben. „Natürlich ist die Situation prekär. Aber noch verschwenden wir keinen Gedanken an die zweite Liga“, betont der Nationalspieler.

Erwartet wieder ein enges Match: Brettorfs Trainer Klaus Tabke glaubt, dass die Mannschaft gewinnt, die ihre Leistung am konstantesten abrufen kann. © Sven Marquart

TV Brettorf

Für das Gipfeltreffen mit dem Verfolger erhofft sich Brettorfs Trainer Klaus Tabke „viele Zuschauer, die uns lautstark unterstützen“. Im Hinspiel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Nach einer 4:2-Satzführung machten es die Brettorfer noch einmal spannend und behaupteten sich schließlich mit 5:4. Auch diesmal erwartet Tabke wieder ein enges Match. „Hagen wird alles daran setzen, die Niederlage auszumerzen. Und wir wollen unbedingt unsere weiße Weste behalten“, sagt der 57-Jährige mit Blick auf die stolze Heimbilanz. Zuletzt hatten die Brettorfer die Halle am Bareler Weg am 9. November 2019 als Verlierer verlassen. „Die Mannschaft, die ihre Leistung am konstantesten abrufen kann, wird gewinnen“, ist Tabke überzeugt. Während er weiterhin auf Abwehrspieler Moritz Cording (Fingerverletzung) verzichten muss, dürften Defensivmann Marcel Osterloh und Angreifer Hauke Rykena gegen den Verfolger mitwirken können. Das Duo kränkelte und setzte am Dienstag vorsichtshalber mit dem Training aus.