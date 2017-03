Hermanns macht im Sturm einen guten Job

Harpstedt/Colnrade - Diese drei Punkte hatte der Harpstedter TB II in der 1. Fußball-Kreisklasse nicht eingeplant. „Aber wir nehmen sie natürlich gerne mit“, sagte Interimscoach Mike Trojan nach dem 3:2 über den TV Falkenburg.

Harpstedter TB II – TV Falkenburg 3:2 (2:0): Trojan zollte der Falkenburger Notelf ein Kompliment für ihre „einwandfreie Leistung“. Ein weiteres Lob ging an Christopher Hermanns, den er kurzfristig bei der dritten HTB-Mannschaft losgeeist hatte. Der Defensivspezialist spielte im Sturm und erzielte prompt zwei Treffer (7./18.). „Christopher hat keinen so schlechten Job gemacht“, meinte Trojan. In der zweiten Hälfte erhöhte Lennart Lange per Foulelfmeter auf 3:0 (66.). „Danach haben wir es nochmal unnötig eng werden lassen“, monierte Trojan. Niklas Schulte (81.) und Florian Erhorn brachten die „Falken“ auf 2:3 heran (85.). Bereits heute, 20 Uhr, empfängt die HTB-Reserve den SV Atlas II. Fehlen werden neben dem gelbgesperrten Lennart Lange auch Diemo Spitz, Marius Kossmann und Tobias Pelz. „Mal gucken, wie wir das kompensieren“, meinte Trojan.

FC Hude III – SC Colnrade 2:0 (0:0): „Hude war wesentlich giftiger und wollte unbedingt gewinnen“, berichtete SC-Trainer Volker Siegmann. Nachdem die Platzherren im ersten Durchgang einige gute Chancen ausgelassen hatten, hätte Sascha Albers die Gäste in Führung bringen können, doch er scheiterte jeweils an Hudes Keeper Sven-Hendrik Tensfeldt (50./52.). „Wenn wir die Dinger gemacht hätten, wäre es vielleicht anders ausgegangen“, bedauerte Siegmann. Stattdessen netzten Philipp Bastenhorst (80.) und Dennis Becker (90./Foulelfmeter) für Hude. Feldspieler Stefan Bruns, der das Colnrader Tor hütete, war machtlos. „An ihm hat’s nicht gelegen“, betonte Siegmann. - mar