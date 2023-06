„Herkulesaufgabe“ für Goritz, Weiland und Sternberg

Von: Sven Marquart

Teilen

Neue Aufgabe: Die Ex-Harpstedter Christian Goritz (l.) und André Weiland trainieren in der kommenden Saison den Bezirksligisten TuS Heidkrug. © Tamino Büttner

Heidkrug/Harpstedt – Turbulente Tage liegen hinter dem TuS Heidkrug. Zunächst verlor der Fußball-Bezirksligist den Kampf um den Klassenerhalt. Im Zuge des Abstiegs erklärte Trainer Selim Karaca seinen Rücktritt. Dann die unverhoffte Wende: Der SV Eintracht Oldenburg kündigte seinen Rückzug aus der Bezirksliga an. Nach kurzer Bedenkzeit ergriff der TuS Heidkrug die Chance, Eintrachts Platz einzunehmen. Somit wird also auch in der kommenden Saison am Bürgerkampweg Bezirksliga-Fußball gespielt.

Dann allerdings unter der Regie eines neuen Übungsleitergespanns. Künftig trainieren Christian Goritz, Reiner Sternberg und André Weiland Heidkrugs erste Mannschaft. Goritz und Sternberg waren bisher für die Reserve in der 1. Kreisklasse verantwortlich. Weiland spielt als Torhüter in Heidkrugs Ü 40 und trainierte von Juni 2017 bis Mai 2021 gemeinsam mit Goritz den Harpstedter TB II.

Auch das Gesicht der Mannschaft wird sich erheblich verändern. „Aus der Ersten bleiben nur neun Mann“, berichtet Goritz. Dafür wollen sich während der Vorbereitung 17 Spieler der bisherigen Zweiten für das Bezirksliga-Team empfehlen. Das hat zur Folge, dass der TuS Heidkrug in der Saison 2023/2024 nur noch mit drei Herrenmannschaften im Spielbetrieb vertreten sein wird. „Die Zweite wird aus der 1. Kreisklasse abgemeldet. Die bisherige Dritte spielt jetzt als Zweite in der 2. Kreisklasse und die Dritte als Neuner-Mannschaft in der 5. Kreisklasse“, erläutert Goritz. Davon profitiert wiederum sein Ex-Team Harpstedter TB II, dem der Abstieg aus der 1. Kreisklasse erspart bleibt.

Zu den Spielern, die den TuS Heidkrug verlassen haben, gehören unter anderem Malcolm-Tarik Jumpertz (VfL Stenum) und Jeremy-Shan Rostowski (SV Brake). Als Verstärkungen konnte Goritz bislang Sechser Melvin Eilers (JFV Delmenhorst A-Junioren), Verteidiger Yusuf Kalmis (KSV Hicretspor) und Außenbahnspieler Finn Schütte (TV Falkenburg) gewinnen. Trotzdem: „Es wird nicht einfach“, sagt Goritz. Schließlich steigen in der neuen Saison vier Teams aus der Bezirksliga ab. „Ich hoffe, dass wir vier Mannschaften hinter uns lassen können, aber das wird ein Herkulesaufgabe“, meint der 50-Jährige.