TV Neerstedt II und Harpstedter TB kassieren Niederlagen

Von: Sven Marquart

Ging leer aus: Neerstedts Jan Luca Adams (M.) blieb diesmal ohne Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt/Harpstedt – Für die Handballer des TV Neerstedt II wird es in der Regionsoberliga langsam ungemütlich. Nach dem 23:26 gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn sind die Grün-Weißen vom achten auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Der Vorsprung auf den Vorletzten TSG Hatten-Sandkrug II und das Schlusslicht SV Eintracht Wiefelstede beträgt gerade einmal zwei beziehungsweise vier Punkte. Zudem haben die Neerstedter bereits zwei Partien mehr absolviert. Der Harpstedter TB blieb trotz der 28:29-Pleite beim Elsflether TB II Sechster.

TV Neerstedt II – SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn 23:26 (12:14): Zum vierten Mal in Folge verließen die Neerstedter das Feld als Verlierer. Insgesamt wartet die Crew von Trainer Thomas Schuetzmann seit sieben Partien auf einen Sieg. Gegen den Tabellensiebten aus dem Ammerland lief die Verbandsliga-Reserve zunächst einem Rückstand hinterher. Aus dem 3:5 (7.) machte sie dann aber eine 8:6-Führung (16.). Der Vorsprung hielt allerdings nicht lange. Tom zur Brügge glich zum 8:8 aus (18.). Ab dem 10:9 (19.) durch Jonas Schlender hatten die Gäste dann permanent die Nase vorn. Zeitweise betrug ihr Polster vier Treffer (18:14/36.). Zwar kämpfte sich Neerstedt durch den siebten Treffer von Niclas Deeken bis auf 21:22 (50.) heran. Doch nach einer Auszeit legte FriPe zum 24:21 (52.) nach und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Stenogramm TV Neerstedt II – SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn 23:26 (12:14) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Logemann, Stau (3), M. Steenken, W. Boyens (1), Bruns (2), Deeken (7), Abel, Adams, Lehner (1), Schröder-Brockshus (7/2), Vosteen, Jacobs (2/2) Siebenmeter: TVN 5/4, SG 1/0 Zeitstrafen: TVN 2, SG 2 Schiedsrichter: Michael Brunn/Andreas Giebert

Elsflether TB II – Harpstedter TB 29:28 (20:15): „Das war absolut unnötig!“, schimpfte HTB-Coach Udo Steinberg. Eine „grottenschlechte erste Halbzeit“ hatte seine Crew die zwei Punkte gekostet. Bei den Gästen haperte es vor allem in der Defensive. Nach zehn Minuten stellte Steinberg von einer 6:0- auf eine 5:1-Abwehr um, weitere fünf Minuten später ersetzte er Kian Töllner im Tor durch Nils Döhle. Doch was der Übungsleiter auch versuchte – nichts fruchtete. „Wir haben absolut keinen Zugriff gekriegt“, ärgerte er sich. Dabei konnte der HTB die Begegnung bis zum 11:14 (19.) durch Sören Meyer noch ansatzweise ausgeglichen gestalten. Aber dann zog Elsfleth mit sechs Treffern am Stück auf 20:11 (26.) davon. Nach der Pause präsentierten sich die Harpstedter wie verwandelt. Plötzlich packten sie in der Deckung zu und gestatteten dem Gegner in den zweiten 30 Minuten nur noch neun Treffer. „Allerdings konnten wir von dem Rückstand nicht wirklich was abknabbern, weil wir vorne zu viele Chancen vergeben haben“, erläuterte Steinberg. Beim 25:29 (54.) lag sein Team immer noch mit vier Treffern hinten. Aber dann stellten Daniel Döhle mit einem Doppelpack und Philipp Hennken per Siebenmeter zum 28:29 (57.) das Spiel noch einmal scharf. Tatsächlich bekam der HTB die Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul an Arne Johannes sah Elsfleths Toptorschütze Niklas Heckel (7) die Rote Karte (58.). Erneut trat Hennken, der zuvor alle drei Versuche verwandelt hatte, zum Strafwurf an – und vergab. In doppelter Überzahl – Elsfleths Erik Gericke brummte eine Zeitstrafe ab – agierte Harpstedt zu kopflos und brachte keinen Treffer mehr zustande.

Stenogramm Elsflether TB II – Harpstedter TB 29:28 (20:15) Harpstedter TB: N. Döhle, Töllner - D. Döhle (2), Johannes (3), Gröper (5), H. Meyer (3), Hennken (7/3), Niemann, Siefjediers, Dietmann (1), Bovensmann, S. Meyer (3), Haake (3), Völsgen (1) Siebenmeter: ETB 4/4, HTB 4/3 Zeitstrafen: ETB 6, HTB 4 Schiedsrichter: Hans-Georg Ahrens/Daniel Hemmelskamp Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Niklas Heckel (Elsflether TB II) wegen Foulspiels (58.)