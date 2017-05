Nur Hella Henneke siegreich

Harpstedt - Glücklos waren die Teams des TC Harpstedt zum Auftakt der Tennis-Sommersaison: Die Damen 40 mussten in der Nordwestliga nach hartem Kampf mit 1:5 beim TS Woltmershausen passen, und die Herren 50 kassierten beim Bezirksligisten TC Bassum eine 2:4-Niederlage.

Damen-40-Nordwestliga, TS Woltmershausen – TC Harpstedt 5:1: Klar, das 1:5 klingt auf den ersten Blick deutlich, war es aber nicht. Im Gegenteil: Mit etwas mehr Glück hätte der TCH durchaus einen Punkt entführen können. Zwar gab es an den Positionen drei und vier für Heimke zur Kammer und Sandra Dunker nichts zu erben, aber alle übrigen Partien waren hartumkämpft. Dummerweise nur meist mit dem schlechteren Ende für Harpstedt. Einzige Ausnahme: Im Spitzeneinzel rang Hella Henneke die zwei Leistungsklassen besser eingestufte Heike Granz mit 10:5 im Matchtiebreak nieder. Ebenfalls dicht vor einem Erfolg stand Annette Lachmann. Doch nachdem Harpstedts Nummer zwei gegen Birgit Kupczik den ersten Satz mit 6:2 für sich entschieden hatte, ging ihr immer mehr die Puste aus und das Match noch mit 7:5, 10:4 an die Bremerin. Anstatt 2:2 hieß es somit 3:1 für Woltmershausen, so dass die Gäste vor den abschließenden Doppeln mit dem Rücken zur Wand standen. Aber Harpstedt kämpfte bravourös und erzwang in Gestalt von Lachmann/Dunker sowie Henneke/Baumgarten jeweils den Entscheidungssatz. Doch beide TCH-Duos scheiterten knapp im Matchtiebreak, so dass sich die Pusdorferinnen über ein 5:1 freuen durften.

Herren-50-Bezirksliga, TC Bassum – TC Harpstedt 4:2: Kampflos ergab sich Harpstedt zwar nicht in sein Schicksal, aber eigentlich stand für die Gäste etwas Zählbares nie ernsthaft zur Debatte. Denn an der Bassumer Überlegenheit gab es nichts zu deuteln. Beide Harpstedter Punkte gingen auf das Konto von Harald Nienaber. Im Einzel zwang er Karl-Heinz Witte trotz dessen höherer Leistungsklasse mit 10:2 im Matchtiebreak in die Knie, und im Doppel triumphierte der Spitzenspieler an der Seite von Werner zur Kammer mit 6:7, 7:6, 10:7 über Witte/Butt. Ansonsten dominierte Bassum jedoch eindeutig das Geschehen und gestattete den Gästen keinen weiteren Satzgewinn.

drö