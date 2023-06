BS Wildeshausen richtet Landesverbandsmeisterschaft im Feldbogenschießen aus

Heimspiel für Thomas Voigt und Erwin Meier

Wildeshausen – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schließlich soll an diesem Sonntag alles perfekt sein, wenn der Verein Bogensport Wildeshausen auf dem Gelände an der Glaner Straße die Landesverbandsmeisterschaft im Feldbogenschießen ausrichtet.

„Wir sind seit vier Wochen zugange, um den Platz herzurichten. Der war ganz schön zugewachsen, deshalb mussten wir ganz viel mähen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Thomas Voigt. Aber auch Zelte wollen aufgebaut und das Catering organisiert werden. Und noch einiges mehr.

Rund 60 Aktive aus acht Bezirken haben sich für den Wettkampf qualifiziert, unter ihnen auch der mehrfache deutsche Meister Rainer Bettermann (BS Delmenhorst/Recurve Master). Anhand ihrer bei den Bezirksmeisterschaften erzielten Ergebnisse hat der Nordwestdeutsche Schützenbund (NWDSB) Vierergruppen gebildet, in denen sie ab 10 Uhr, begleitet von Kampfrichtern, auf den Parcours gehen. Start und Ziel sind am Fernmeldeturm. Bereits ab 9 Uhr können die Teilnehmer ihre Sportgeräte – zum Einsatz kommen Blank- und Compoundbögen sowie der olympische Recurvebogen – einschießen.

Der Kurs besteht aus insgesamt 24 Zielscheiben. Zwölf sind in der alten Sandkuhle aufgestellt, zwölf in dem angrenzenden Waldstück. „Bei zwölf Scheiben ist die Entfernung vorgegeben, bei den anderen zwölf müssen die Schützen die Entfernung schätzen“, erläutert Voigt. Zwischen zehn und 60 Metern könne die Distanz betragen. Pro Scheibe versucht jeder Schütze drei Pfeile im „Gold“, dem Zentrum, unterzubringen.

„Unser Platz ist anspruchsvoller als die meisten anderen“, berichtet Voigt. Das liege zum einen daran, dass manche Schüsse bis zu zehn Prozent Gefälle oder Steigung haben. Zum anderen seien die Lichtverhältnisse nicht einfach. „Auch die Sonne spielt eine Rolle. Teilweise stehen die Scheiben im Dunkeln“, erklärt Voigt.

Der Ausrichterverein ist mit zwei Schützen beim Wettkampf vertreten. Erwin Meier startet in der Klasse Blankbogen Master. Außerdem hat sich Vereinschef Voigt qualifiziert. Der 54-jährige Neerstedter tritt bei den Recurve Masters an. Bei der Bezirksmeisterschaft in Delmenhorst Ende Mai war Voigt trotz einer starken Erkältung Dritter geworden. „Und die letzten Trainingsleistungen waren gar nicht so schlecht“, erzählt er. Allerdings komme es auch auf die Tagesform an. Natürlich würde Voigt auch bei seinem Heimspiel gerne vorne mitmischen. „Das wäre schön, ist aber ist nicht zwingend notwendig. Das Wichtigste ist, dass bei der Veranstaltung alles vernünftig funktioniert.“

Wenn alles läuft wie geplant, dürfte nach sechs bis sieben Stunden feststehen, wer am besten gezielt hat. Voigt rechnet damit, dass zwischen 16 und 17 Uhr die Sieger geehrt werden können.

Zuschauer sind bei der Landesverbandsmeisterschaft willkommen.