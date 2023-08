Heimann packt den Hammer aus

Von: Sven Marquart

Teilen

Sichere Beute: HTB-Keeper Ole Grabowski (r.) hat den Ball. Seine Teamkollegen Nils und Daniel Döhle bewachen Wildeshausens Nico Krumdiek (v. l.). © Tamino Büttner

Landkreis – Spielabbruch in der 1. Fußball-Kreisklasse: Wegen schlechter Lichtverhältnisse auf dem Nebenplatz des Delmenhorster Stadions beendete Schiedsrichter Michael Koch die Partie zwischen dem KSV Hicretspor und GW Kleinenkneten nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 2:0.

KSV Hicretspor – SV GW Kleinenkneten beim Stand von 2:0 abgebrochen: „Michael Koch hat schon vor dem Spiel gesagt, dass es eigentlich zu dunkel ist und es möglicherweise nicht zu Ende geführt werden kann. Da frage ich mich dann, warum er überhaupt anpfeift“, wunderte sich GWK-Coach Sascha Albers. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag seine Crew mit 0:2 im Hintertreffen. „Deshalb passte das ganz gut“, meinte Albers. Die Begegnung soll am Mittwoch, 20. September, 20 Uhr, nachgeholt werden.

TV Jahn II – FC Huntlosen 1:2 (1:1): Für den FC Huntlosen war es im dritten Saisonspiel der dritte Sieg. Allerdings tat sich der Kreisliga-Absteiger auf dem kleinen Platz am Blücherweg überaus schwer. „Jahn hat extrem defensiv gespielt. Wir hatten zwar 70 oder 80 Prozent Ballbesitz, sind aber kaum zu klaren Chancen gekommen“, berichtete Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. So mussten für das 1:0 dann auch rustikale Mittel herhalten: Nils Heimann hatte aus 25 Metern seinen linken Hammer ausgepackt (28.). Doch nur wenig später ging das Huntloser Anrennen von vorn los, weil die Gäste Leonard Rüther vor dem 1:1 nicht konsequent genug angegriffen hatten (35.). Huntlosens Geduld wurde in der 75. Minute belohnt, als Kolja Schrinner für Lyroy Schallock ablegte, der zum 2:1 vollendete (75.). In der hektischen Schlussphase war FCH-Keeper Sören Groothoff bei allen Flanken in seinen Strafraum auf dem Posten.

Man merkt, dass die Wildeshauser Jungs alle höher gespielt haben. Sie haben uns ganz schön laufen lassen.

VfL Wildeshausen III – Harpstedter TB II 2:0 (1:0): Die Wildeshauser diktierten zwar das Geschehen, konnten die aus Matthes Brand, Lukas Idel, Noah Wehrmann und Janek Lambertz bestehende HTB-Viererkette aber lange nicht knacken. Eine Flanke von Nico Krumdiek aus dem Halbfeld köpfte Marcel Hesselmann schließlich doch zum 1:0 ins Netz (36.). „Ein ärgerliches Gegentor! Das hätten wir verteidigen können“, fand Harpstedts spielender Co-Trainer Jannis Bunzel. In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. „Harpstedt hat nun wesentlich früher attackiert und hätte durchaus das 1:1 machen können“, bekannte VfL-Coach Bastian Flege. Doch Nils Döhle, Rayk Fruechte und Murad „Cano“ Ali vergaben. Stattdessen schob Jannik Wallner nach Ablage von Hesselmann zum 2:0 ein (81.). Direkt im Anschluss setzte Bunzel den Ball aus sechs Metern in die zweite Etage. „Wenn ich da das 1:2 mache, wäre noch was drin gewesen“, haderte der Schütze. „Harpstedt hat es gut gemacht und viel investiert“, lobte Flege den Gegner. Die drei Punkte blieben indes in der Kreisstadt.