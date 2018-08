Haverkamp: „Wir müssen in jedem Spiel ans Limit gehen“

Aufsteiger TV Neerstedt freut sich auf die Herausforderung in der Oberliga

+ Neerstedts Haupttorschützin Nadja Albes verpasst den Saisonauftakt wegen einer Knieverletzung. - Foto: Marquart

Neerstedt - Vorhang auf für die Premiere: Mit einem Heimspiel starten die Handballerinnen des TV Neerstedt an diesem Sonnabend, 17.15 Uhr, in die Oberliga. Mit dem Wilhelmshavener SSV gastiert gleich ein Liga-Schwergewicht in der Gemeinde Dötlingen. Gegen den Vierten der Vorsaison sieht Maik Haverkamp seine Crew dennoch auf Augenhöhe. „Bei Wilhelmshaven hat es einen Umbruch gegeben. Einige Leistungsträgerinnen sind nicht mehr dabei, und auch der Trainer ist neu“, hofft Neerstedts Coach auf ein enges Match.