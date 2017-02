Haverkamp nimmt sein gesamtes Team in die Pflicht

Neerstedt - An die angespannte Personalsituation sollten sich die Landesliga-Handballerinnen des TV Neerstedt gewöhnt haben. Das findet jedenfalls Trainer Maik Haverkamp vor dem Heimspiel gegen den ASC GW Itterbeck (Sonntag, 17 Uhr).

In der Hinrunde bezog Neerstedt eine 24:29-Niederlage. Dabei konnte der Tabellenvierte rund 50 Minuten lang mithalten, bevor er auf die Verliererstraße geriet. Damals waren auch noch Cordula Schröder-Brockshus (Kreuzbandriss), Wiebke Haake (Schienbeinbruch) und Stefanie Hanuscheck (Au-pair in England) mit von der Partie.

„Wir hatten nun genügend Zeit uns daran zu gewöhnen, dass die drei Spielerinnen für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Haverkamp. Der Coach erwartet stattdessen, dass die verbliebenen Akteurinnen die Ausfälle kompensieren. So wie zuletzt Nadine Menkens, die beim 28:34 gegen die SG Neuenhaus/Uelsen sieben Treffer erzielte. Aber das alleine wird nicht reichen. Deshalb nimmt Haverkamp seine gesamte Mannschaft in die Pflicht.

Die beiden verletzten Cordula Schröder-Brockshus und Wiebke Haake machen unterschiedliche Fortschritte. Während Haake nach ihrer Operation bereits zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 wieder zurück erwartet wird, sieht es bei Schröder-Brockshus anders aus. Die Spielmacherin wird voraussichtlich erst im Herbst wieder eingreifen können.

Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal gilt es, gegen Itterbeck Revanche zu nehmen. Dazu muss Neerstedt allerdings die beiden Schlagelambers-Schwestern Maike (6) und Ines (5) stoppen, die im Hinspiel zusammen mehr als ein Drittel aller Tore ihres Teams erzielten. Auf die Defensivabteilung der Gastgeberinnen, zu der sich auch wieder Torhüterin Katharina Marks gesellt, kommt also einige Arbeit zu.

Parallel zum Tagesgeschäft haben Haverkamp und sein Co-Trainer Michael Kolpack, die auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen werden, Gespräche mit dem aktuellen Kader aufgenommen. „Einige Spielerinnen haben spontan zugesagt, andere haben sich Bedenkzeit erbeten“, berichtet Haverkamp. Sobald alle ihre Entscheidungen getroffen haben, wird der Coach dann Kontakt zu möglichen Neuzugängen aufnehmen. Schließlich will er den TV Neerstedt in der nächsten Serie weiter in der Landesliga-Spitze etablieren.

