Haverkamp lehnt Rechenspiele ab

Neerstedt - Vor keiner leichten Mission stehen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt. Die in diesem Jahr noch sieglose Crew von Trainer Maik Haverkamp muss am Sonnabend, 17.30 Uhr, beim amtierenden Vizemeister SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn antreten. Die Ammerländerinnen sind inzwischen seit fünf Spielen ungeschlagen.

Die letzte Niederlage des Tabellenfünften datiert vom 15. Dezember. Damals unterlag das Team von Trainerin Alexandra Hansel dem Spitzenreiter SFN Vechta mit 23:34. „Das wird alles andere als einfach. Friedrichsfehn ist gut drauf und hat zuletzt starke Ergebnisse erzielt“, weiß Haverkamp um die Schwere der Aufgabe. Seine Mannschaft bekomme es mit einer „Toptruppe“ zu tun. „Friedrichfehn agiert mit viel Tempo und Dynamik. Wir müssen unsere Fehlerquote gering halten“, erläutert der 32-Jährige.

Im Hinspiel waren die Grün-Weißen chancenlos. Bereits zur Halbzeit lag der TV Neerstedt mit vier Treffern zurück, am Ende stand dann eine deutliche 22:32-Niederlage. Im Rückspiel muss schon alles passen, will der Aufsteiger für eine Überraschung sorgen. „Das wird Schwerstarbeit“, ahnt Maik Haverkamp. Da trifft es sich gut, dass es bei den Gästen keine personellen Fragezeichen gibt. „Alle sind dabei“, bestätigt Maik Haverkamp.

Die knifflige Auswärtspartie im Bad Zwischenahner Ortsteil Petersfehn betrachtet Neerstedts Coach als Bonusspiel, bevor die wichtigen Begegnungen im Kampf um den Klassenerhalt anstehen. Dafür will sich der Tabellenzehnte ein möglichst gutes Gefühl holen. „Wenn es nicht läuft, dürfen wir uns nicht in unser Schicksal ergeben“, fordert Maik Haverkamp ein möglichst gutes Resultat.

Das erste „wichtige Spiel“ folgt dann am Sonnabend, 2. März, 17.15 Uhr, gegen den ATSV Habenhausen. Die Bremerinnen hatten Anfang Februar in der heimischen Hinni-Schwenker-Halle mit dem 20:19-Erfolg über den SV Werder Bremen II ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. An diesem Wochenende könnte der ATSV mit einem Sieg gegen den FC Schüttorf 09 bis auf einen Zähler an den TV Neerstedt heranrücken.

Mit derlei Rechenspielen will sich Maik Haverkamp aber gar nicht erst beschäftigen. „In der Hinrunde haben wir die Duelle mit den direkten Konkurrenten alle für uns entschieden - warum sollen wir das in der Rückrunde nicht wiederholen?“, vertraut der Coach auf die Stärke seiner Mannschaft. prü