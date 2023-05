Harpstedter TB II hat nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt

Von: Sven Marquart

Packendes Duell: Kleinenknetens Arnd Brengelmann (2. v. l.) ackerte unermüdlich, aber Wildeshausens Vincent Ahrmann (2. v. r.) hielt mit großem Einsatz dagegen. © Tamino Büttner

Landkreis – Oben ist in der 1. Fußball-Kreisklasse alles entschieden: Spitzenreiter SV Tungeln und der Tabellenzweite Delmenhorster TB haben den Sprung in die Kreisliga geschafft. Der drittplatzierte VfL Wildeshausen III darf nicht aufsteigen, weil schon die zweite Mannschaft des Vereins in der Kreisliga spielt. Offen ist hingegen, wer Schlusslicht SF Littel in die 2. Kreisklasse begleiten muss. Die schlechtesten Karten hat vor dem letzten Spieltag der Harpstedter TB II.

Delmenhorster TB – Harpstedter TB II 6:0 (3:0): „Wir waren im Zentrum, wo der DTB stark ist, eigentlich gut am Mann. Dafür waren wir verwundbar über außen“, erklärte HTB-Coach Marcus Metschulat. Das lag daran, dass die Gäste ihre Außenverteidiger nicht genug unterstützten. Dieses Manko nutzten die Delmenhorster Behzad Rasuli (13./71.), Milan Heyl (31./38./55.) und Elias Schröder (69.) zu sechs Treffern. „Immerhin lassen uns die anderen Ergebnisse noch eine kleine Chance zum Klassenerhalt“, sagte Metschulat. Grundvoraussetzung ist ein Sieg der HTB-Reserve gegen den Tabellenzehnten TSV Großenkneten II (Freitag, 2. Juni, 20 Uhr). Wegen des um zehn Treffer schlechteren Torverhältnisses dürften die Harpstedter den aktuell drei Punkte besseren VfL Stenum III nicht mehr einholen. Bleibt nur noch der SV Atlas III, der ebenfalls drei Zähler mehr auf dem Konto hat als der Tabellenvorletzte. Allerdings hat Atlas in Littel die vermeintlich einfachere Aufgabe. „Es hilft nichts: Wir müssen die zwei Wochen nutzen, um uns anständig vorzubereiten und eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen – und hoffen“, meinte Metschulat.

SV GW Kleinenkneten – VfL Wildeshausen III 0:3 (0:1): Kleinenkneten war in der ersten halben Stunde überlegen und besaß durch Sebastian Bartelt und Arnd Brengelmann mehrere Hochkaräter. „Zum Glück hatte Sebastian Pundsack einen Sahnetag erwischt“, lobte VfL-Coach Bastian Flege seinen Keeper. „Es ist schon in der gesamten Rückrunde unser großes Manko, dass wir die Dinger nicht reinmachen. Und wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen“, haderte Kleinenknetens Trainer Michael Wennmann. Jannik Wallner nutzte die einzige Wildeshauser Chance in Halbzeit eins zur 1:0-Pausenführung (43.). Nach einem Foul von Florian Oestermann an Lukas Schneider verwandelte Marcel Hesselmann den fälligen Strafstoß zum 2:0 (69.). Mit einem abgefälschten Schuss vom rechten Strafraumeck besorgte Hesselmann auch den 3:0-Endstand (75.). Von GWK kam im zweiten Abschnitt offensiv nichts mehr, was auch an Wildeshausens starken Innenverteidigern Peter Schlüter und Matthias Hennig lag.

SV Atlas III – TSV Ippener 2:2 (2:2): „Das war Will-nicht gegen Kann-nicht“, sagte Ippeners Spielertrainer Mike Trojan nach der schwachen Partie. Atlas erwischte den besseren Start. Leon von Husen markierte per Foulelfmeter das frühe 1:0 (8.). „Hendrik Wessel hat sein Bein stehen lassen, und der Stürmer ist dann dankend dagegen gelaufen“, berichtete Trojan. Als Atlas dann eine Sieben-gegen-drei-Überzahl ausspielte und durch Marcel Bosse zum 2:0 kam (26.), beschlich Trojan das „Gefühl, es könnte ein ganz böser Tag werden“. Doch so schlimm kam es nicht. Ippener wechselte zweimal. Die neu in die Begegnung gekommenen Daniel Timmermann und Kevin Meyer brachten zumindest etwas Schwung ins Spiel. Nachdem Jason Sander auf 1:2 verkürzt hatte (37.), sorgte Meyer auch für den Ausgleich (40.). Eine Flanke von Matthias Ideker beförderte er aus acht Metern volley zum 2:2 ins Netz – es war der schönste Spielzug der Partie. „In der zweiten Halbzeit wurde das Niveau nicht besser. Das war über 90 Minuten eine wirklich schlechte Leistung“, sagte Trojan.