Hauke Rykena rechtfertigt Tim Lemkes Vertrauen

Brettorf/Ahlhorn - Gelungener Einstand für Karsten Bilger: Zum Auftakt der Feldsaison feierte der neue Coach mit den Erstliga-Faustballern des Ahlhorner SV einen deutlichen 5:1-Erfolg beim VfL Kellinghusen. Obwohl der TV Brettorf mit zwei Niederlagen gegen den VfK 01 Berlin (1:5) und den TV Voerde (4:5) startete, war auch dessen neuer Spielertrainer Tim Lemke nicht unzufrieden.

VfL Kellinghusen – Ahlhorner SV 1:5 (8:11, 11:6, 14:15, 6:11, 9:11, 5:11): Ordentlicher Rasen, verhältnismäßig wenig Wind und rund 200 Zuschauer sorgten für gute Rahmenbedingungen. Obwohl überraschend mit einem Nassball gespielt wurde, gewann der ASV den ersten Satz mit 11:8. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste Schwierigkeiten mit der tiefstehenden Sonne. Kellinghusen gewann fünf Punkte in Folge und legte damit den Grundstein zum Satzausgleich. Mit guten Abwehraktionen und dem flexiblen Rouven Kadgien an der Leine wusste der VfL auch im dritten Durchgang zu gefallen. Da die Gastgeber jedoch hauptsächlich über die linke Ahlhorner Seite angriffen, positionierten sich Christoph Johannes und Mats Albrecht nun umso aggressiver und machten die Seite zu. Nach Abwehr von drei Satzbällen triumphierte der ASV mit 15:14 in der Verlängerung und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause – der Knackpunkt.

Nach Wiederbeginn blieb der ASV seinem System treu, machte das Spiel schnell, und verwandelte seine Angriffe konsequent. Am Ende stand ein deutliches 5:1 für den ASV auf der Anzeigetafel. „Kleine Dinge waren entscheidend. Wir hoffen, dass uns diese auch im Spiel gegen Brettorf genauso gelingen“, sagte Karsten Bilger mit Blick auf das Derby am Freitag, 12. Mai, 18.30 Uhr.

TV Brettorf – VfK 01 Berlin 1:5 (7:11, 5:11, 5:11, 15:13, 8:11, 10:12): Tim Lemke hatte die Aufgaben gleichmäßig an seine Angreifer Hauke Rykena (Angabe) und Malte Hollmann (Rückschlag) verteilt. So legte Brettorf im ersten Satz ein 6:5 vor. „Aber Berlin ist eine erfahrene Mannschaft. Da braucht man auch gewisses Glück – und das hatten wir nicht“, sagte Lemke nach dem 7:11. Auch die Durchgänge zwei und drei holten sich die Hauptstädter. Nach der Satzpause wechselte sich Lemke für Tom Hartung auf der linken Abwehrposition ein, „um für mehr Stimmung zu sorgen“. Zwar verspielten die Gastgeber eine 6:0-Führung und hatten beim 11:12 einen Satzball gegen sich, trotzdem hieß es am Ende 15:13 aus Brettorfer Sicht. Doch die beiden folgenden Sätze wurden dann wieder Beute der Berliner. „Der VfK ist eine Spitzenmannschaft. Selbst mit Christian und Tobias Kläner hätten wir nicht gewonnen“, meinte Lemke.

TV Brettorf – TV Voerde 4:5 (11:8, 9:11, 11:7, 9:11, 7:11, 5:11, 11:9, 11:8, 6:11): In ihrem zweiten Spiel lieferten die Brettorfer dem letztjährigen DM-Teilnehmer einen fast zweieinhalbstündigen Faustball-Krimi. Lemke lief diesmal von Beginn an auf. Zudem hatte er Hauke Rykena zunächst die volle Verantwortung für Angabe und Rückschlag übertragen. Der 17-Jährige rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen. „Hauke hat uns mit seinen Angaben im Spiel gehalten und auch in der Defensive sehr gut gearbeitet“, lobte Lemke den Nachwuchsangreifer.

In den ersten drei Durchgängen spielte der Wind eine wichtige Rolle. Stets setzte sich das Team auf der besseren Seite durch. Zweimal waren dies die Brettorfer, die mit einer 2:1-Führung in die erste Pause gingen. Nach Wiederbeginn drehte Voerde auf und gewann die nächsten drei Sätze. Zwischenzeitlich gönnte Lemke seinem Hauptangreifer Rykena eine Verschnaufpause und übernahm selbst den Zweitschlag. Im sechsten Durchgang kam Rykena zurück und servierte von rechts die Angaben, während Malte Hollmann den Rückschlag machte.

Voerde wähnte sich offenbar schon als sicherer Sieger. Doch da spielten die Gastgeber nicht mit. Brettorf agierte nun sehr variabel, war dadurch schwer ausrechenbar und schaffte tatsächlich den Satzausgleich. Doch im Entscheidungssatz zogen die Gäste von Niederrhein die Zügel wieder an und machten den Sack mit 11:6 zu.

„Ich bin mit dem Wochenende ganz zufrieden. Ich habe nicht erwartet, dass wir einen Sieg holen. Der Mix passt sehr gut. Wenn wir so weiterspielen, kann das eine spaßige Saison werden“, bilanzierte Lemke. - mar