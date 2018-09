TSV Ippener ist Tabellenführung wieder los

Hattricks von Bartelt und Schliehe-Diecks

+ Blaue Übermacht: Dünsens Dennis Schadwinkel (v.l.) versucht, sich gegen Abdins Isa und David Uyar durchzusetzen. - Foto: Richter

Landkreis - Wie gewonnen, so zerronnen: Nur eine Woche, nachdem der TSV Ippener die Tabellenführung in der 2. Fußball-Kreisklasse erobert hatte, verlor das Team von Trainer Thorsten Sander mit 0:3 beim SC Colnrade und musste den Platz an der Sonne wieder an den Ahlhorner SV II abtreten. Niederlagen setzte es auch für die Beckeln Fountains (1:2 gegen den TSV Großenkneten II) und den SC Dünsen (2:7 beim SV Tur Abdin II), während sich der SV GW Kleinenkneten mit dem 3:0 beim Schlusslicht TuS Döhlen keine Blöße gab.