Harpstedter TB zeigt gute Ansätze

Aufsteiger unterliegt Bezirksliga-Spitzenreiter Frisia Wilhelmshaven mit 1:3

+ © Sven Marquart Das hätte der Ausgleich sein können: Harpstedts Torjäger Niklas Fortmann (r.) behauptet sich gegen Frisia-Kapitän Orgest Buzi (M.) und Torhüter Deik Oetjen, lupft den Ball aber am Tor vorbei. © Sven Marquart

Harpstedt – „Mit der Leistung können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht – Niederlagen sind immer blöd“, sagte Florian Schmaus, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Harpstedter TB, nach dem 1:3 (1:1) gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven. Tatsächlich zeigte der Neuling gegen den Landesliga-Absteiger einige gute Ansätze, ging am Ende aber leer aus.

Der HTB begann recht forsch und hatte die erste gute Chance der Partie. Doch nach einem von Timo Höfken gewonnenen Luftduell traf Silas Corßen den Ball nicht richtig (6.). Erst langsam übernahm der Spitzenreiter das Kommando. Der Respekt des Aufsteigers wuchs. „Das Nach-vorne-spielen nicht vergessen“, forderte der zweite HTB-Coach Michael Würdemann seine Crew auf. Frisia agierte nun zielstrebiger und verzeichnete durch Ibo Temin einen krachenden Lattentreffer (23.). Nach einer halben Stunde attackierten die Harpstedter im Zentrum Yevhen Kushnir nicht energisch genug, und der Ukrainer piekte die Kugel zum 1:0 neben den rechten Pfosten ins Tor (31.).

Der Rückstand ließ den HTB wieder mutiger werden. Ein Kopfball von Abwehrchef Onno Bolling zischte über den Querbalken (41.). Torjäger Niklas Fortmann behauptete sich im Laufduell gegen Frisia-Kapitän Orgest Buzi, lupfte den Ball zwar über Keeper Deik Oetjen, aber auch am Tor vorbei (45.). Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff war der Ausgleich dann fällig: Der starke Innenverteidiger Moritz Bätcher bugsierte das Spielgerät gleichermaßen gefühlvoll wie präzise zum 1:1 ins lange Eck (45.+2).

„Die Devise war schon, dass wir Punkte da behalten wollen. Deshalb wollten wir die ersten zehn, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit eigentlich stabil bleiben“, erläuterte Schmaus. Doch der Plan ging so gar nicht auf. Als seine Schützlinge für eine Standardsituation weit aufgerückt waren, wurden sie gnadenlos ausgekontert. Brian Bruno Behrens brachte die Wilhelmshavener erneut in Führung (47.). Und nur zwei Minuten nach dem 2:1 ließ Dennis Müller auch noch das 3:1 folgen (49.). „Das kam natürlich zur Unzeit“, ärgerte sich Schmaus.

Trotzdem ließen sich die Gastgeber nicht hängen und bemühten sich um eine Resultatsverbesserung. „Dafür hat auch gar nicht so viel gefehlt – Frisia hat einiges angeboten“, meinte Schmaus. Allerdings wusste der HTB mit den sich auftuenden Räumen nichts anzufangen. „Wir hätten unsere Angriffe besser ausspielen müssen. Der letzte oder vorletzte Pass waren immer unsauber“, monierte Schmaus. So blieb es am Ende beim 1:3, das den HTB in der Tabelle auf Platz 14 abrutschen ließ.