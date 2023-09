Harpstedter TB punktet gegen den Vizemeister

Von: Sven Marquart

Die Harpstedter Führung: Torjäger Niklas Fortmann hat Brakes Keeper Joris Langerenken umkurvt und schiebt mühelos zum 1:0 ein. © Sven Marquart

Harpstedt – Die sechsminütige Nachspielzeit war fast vorüber, da hielten sie auf der Bank des Fußball-Bezirksligisten Harpstedter TB kurz den Atem an: Marik Landgraf hatte sich im Strafraum ziemlich robust gegen Mattes Oltmanns behauptet. Es gibt mit Sicherheit Schiedsrichter, die in dieser Situation einen Foulelfmeter verhängt hätten. Jakob Dammann (TuS Lutten) pfiff nicht und beendete die Partie wenig später. Somit blieb es zwischen Aufsteiger HTB und dem amtierenden Vizemeister SV Brake beim durchaus leistungsgerechten 1:1 (1:0).

Auch aus der Sicht von Florian Schmaus ging das Unentschieden in Ordnung. „Es war das erwartete Kampfspiel. Es war klar, dass es bei diesen Temperaturen keine 90 Minuten Tempofußball geben wird. Die Jungs sind an ihre Grenzen gegangen und teilweise sogar darüber hinaus“, sagte der HTB-Coach. Hätten Niklas Fortmann und Silas Corßen in der Schlussphase etwas mehr Glück im Abschluss gehabt, wäre sogar ein Dreier möglich gewesen. „Aber auch diesen einen Punkt nehmen wir gerne mit. Wir sind in der Liga angekommen“, meinte Schmaus.

Wie schon in den ersten Saisonspielen waren die Harpstedter zunächst um eine stabile Defensive bemüht. Hatten sie den Ball erobert, ging es meist lang auf die Spitzen Fortmann und Timo Höfken. Fortmann legte aus einer solchen Situation für Fabian Engeln auf, dessen Schuss ans linke Lattenkreuz knallte (8.). Beim Führungstreffer fing der HTB einen Braker Eckstoß ab. Engeln leitete den Konter ein und bediente Fortmann, der SVB-Keeper Joris Langerenken umkurvte und mühelos zum 1:0 einschob (41.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts hätte Fortmann nach einem Eckstoß von Jakob Wehrenberg erhöhen können, doch sein Kopfball verfehlte knapp das Ziel (49.). Stattdessen erspielten sich die Gäste aus der Wesermarsch eine Feldüberlegenheit und kamen durch Miklas Kunst zum 1:1 (54.). Im folgenden Abnutzungskampf hatten beide Mannschaften Chancen zum Siegtreffer. Aufseiten des HTB gewann Kapitän Matthes Barenbrügge viele wichtige Zweikämpfe im Zentrum und sorgte so für Stabilität.

Stenogramm Harpstedter TB – SV Brake 1:1 (1:0) Harpstedter TB: Reineberg - Bolling, J. Wehrenberg, Fortmann, Barenbrügge, Engeln (63. J. Meyer), Landgraf, Kube (89. Corßen), M. Bunzel, Bätcher, Höfken (75. Nitu) Tore: 1:0 (41.) Niklas Fortmann, 1:1 (54.) Miklas Kunst