Harpstedter TB nutzt Bordmittel

Von: Sven Marquart

Taktikfuchs: Florian Schmaus wirft seine analytischen Fähigkeiten in die Waagschale. © Tamino Büttner

Harpstedt – Aus der geplanten Übergangs- wird nun doch eine Dauerlösung. Fußball-Bezirksligist Harpstedter TB geht mit dem Trainerduo Florian Schmaus (46) und Michael Würdemann (41) in die neue Saison. „So hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Aber mangels Alternative machen wir es eben selbst“, erklärte Würdemann am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung.

Schmaus und Würdemann waren nach der überraschenden Trennung von Aufstiegstrainer Thorsten Graf als Interimscoaches eingesprungen. Doch die Suche nach einem neuen Übungsleiter gestaltete sich extrem schwierig. Diverse Kandidaten wurden abgeklopft. Mehrere Gespräche schienen erfolgversprechend; es kam aber zu keiner Einigung. Würdemann, der auch Leiter der HTB-Fußballsparte ist, hoffte trotzdem weiterhin, bis zum Ende der Vorbereitung einen neuen Mann auf der Kommandobrücke präsentieren zu können – letztlich vergeblich.

Am Sonntag, 15 Uhr, steht mit der Bezirkspokalpartie gegen den SV Atlas Delmenhorst II das erste Pflichtspiel an. Eine Woche darauf folgt der Bezirksliga-Auftakt gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst. Die Zeit war also reif für eine Entscheidung.

„Wieder Blut geleckt“: Michael Würdemann brennt für seine Aufgabe. © Tamino Büttner

„Ich denke, das ist keine schlechte Lösung. Viele im Verein können damit leben, und auch die Jungs finden es gut“, sagt Würdemann. Der Stiftenhöfter hatte bereits zum Ende der Saison 2021/2022 als HTB-Coach ausgeholfen. Außerdem hat er viele Spieler in der Jugend trainiert. Um dem C-Lizenzinhaber Luft für den Trainerjob zu verschaffen, werden ihn seine Vertreter Diemo Spitz und Jannis Bunzel bei der Vorstandsarbeit entlasten.

Schmaus kümmerte sich bislang darum, dass bei Harpstedts Ü 40-Mannschaft alles reibungslos läuft, ehe der nach etwas Bedenkzeit Würdemanns Ruf folgte. „Ich muss die Jungs erst noch richtig kennenlernen. Michael ist da klar im Vorteil“, sagt der in Wildeshausen wohnende Bauingenieur, den es vor zwölf Jahren aus Würzburg in den Landkreis Oldenburg verschlug. In seiner unterfränkischen Heimat sammelte Schmaus ein Jahr Trainererfahrung bei der SpVgg Giebelstadt in der bayerischen Kreisklasse. Zuvor hatte er sich in der Jugendarbeit engagiert.

„Wir sind beide gleichberechtigt. Jeder hat sein Spezialgebiet“, erläutert Schmaus. Bei ihm ist es die Taktik. „Florian arbeitet sehr akribisch und ist analytisch sehr gut“, lobt Würdemann seinen Partner. Er lässt keinen Zweifel daran, dass beide „mit dem nötigen Ehrgeiz“ an die Aufgabe herangehen werden. Mehr noch: „Ich selbst habe wieder richtig Blut geleckt“, betont Würdemann. Er und Schmaus sind sich einig, dass es für ihre Crew trotzdem einzig und allein um den Klassenerhalt geht.

Kian Töllner überzeugt auch bei der Generalprobe Die Generalprobe darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Seinen letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt hat Fußball-Bezirksligist Harpstedter TB beim TuS Frisia Goldenstedt aus der Bezirksliga-Staffel 4 zwar mit 0:2 (0:1) verloren. „Aber zumindest die ersten 45 Minuten waren sehr ordentlich“, sagte HTB-Coach Michael Würdemann. Nach einem Ballverlust seiner Crew konterte Frisia überfallartig, und Ole Arved Siemer vollstreckte zum 1:0 (32.). Die beiden besten Harpstedter Chancen vor der Pause vergaben Jakob Wehrenberg (38.) und Marik Landgraf (44.). Nach dem Wechsel erspielten sich die Gäste einige gute Möglichkeiten. Unter anderem lenkte Goldenstedts Keeper Henrik Wübbeler einen schönen Distanzschuss von Jannik Wessel gerade so über die Latte (62.). Auf der rechten Seite setzte sich Leihgabe Mika Pascal Hahnheiser aus der HTB-Reserve ein paarmal gut durch, fand in der Mitte aber keinen Abnehmer. Stattdessen erhöhte Siemer, der sich robust gegen Alexander Geisler durchgesetzt hatte, auf 2:0 (77.). Beim HTB überzeugte Neuzugang Kian Töllner einmal mehr in der Abwehrzentrale.