Harpstedter TB ist im Kreisliga-Spitzenspiel chancenlos

Von: Sven Marquart

Erzielte Harpstedts Ehrentor: Der eingewechselte Julian Meyer (r.) traf zum zwischenzeitlichen 1:3. © Tamino Büttner

Landkreis – Der TV Munderloh hat erneut seine Muskeln spielen lassen. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga fertigte seinen bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger Harpstedter TB mit 5:1 ab. „Das war kein Spitzenspiel! Munderloh war klar überlegen und hat auch in der Höhe absolut verdient gewonnen“, nahm Harpstedts Co-Trainer Thorsten Eppler kein Blatt vor den Mund.

TV Jahn – Beckeln Fountains 7:1 (4:0): „Egal, was wir machen, im Moment geht alles in die Grütze“, haderte Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing nach der fünften Pleite in Folge. Marc Pawletta (7./12./28.) und Tom Bockmeyer (24.) schossen Jahn vor der Pause komfortabel mit 4:0 in Front. „Trotzdem haben wir uns in der zweiten Halbzeit nicht hängen lassen“, sagte Büsing. Eine „anständige Leistung“ attestierte er vor allem seinem Rechtsverteidiger Max Würdemann, der über 90 Minuten gehen musste. Dennoch erhöhten Hannes Havekost (58./77.) und Pascal Hoppe (87.) auf 7:0, ehe Timo Gralheer nach Vorarbeit von Jonas Evers Beckelns Ehrentreffer gelang (88.).

FC Huntlosen – TSV Ganderkesee 1:4 (0:4): Mit einem lupenreinen Hattrick binnen vier Minuten stellte Dennis Hasselberg für die Gäste früh die Weichen auf Sieg (11./12./14.). Alle drei Treffer entstanden über die linke Huntloser Abwehrseite, wo der lange verletzte Lyroy Schallock und der gerade genesene Patrick Bleckert spielten. Kurz vor dem Kabinengang stellte Jean-Michel Dietrich auf 4:0 (44.). Im zweiten Abschnitt beackerten dann die eingewechselten Lucas Fuchs und Ammar Hasan Ali die linke Huntloser Flanke. „Die beiden haben zusammen mit Dennis Jielg richtig starke Spielzüge kreiert“, sagte Abwehrchef Sebastian Merz. Doch mehr als das 1:4 durch einen von Jan Deters verwandelten Handelfmeter sprang nicht heraus (52.).

TV Munderloh – Harpstedter TB 5:1 (2:0): Nur in der Anfangsphase waren die Gäste dem Klassenprimus ebenbürtig. „Wir hatten zwei gute Ballgewinne, spielen die Angriffe über Niklas Fortmann und Ole Volkmer aber nicht gut zu Ende“, berichtete Eppler. Stattdessen traf Janne-Mattis Nienaber zum 1:0 für Munderloh (12.) und packte auch noch das 2:0 drauf (22.). „Nach dem 1:0 waren wir chancenlos. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, meinte Eppler. Finn-Jarno Rustler ließ kurz nach Wiederbeginn das 3:0 folgen (49.). Zwar gelang Julian Meyer das 1:3 (74.), doch die Wende blieb aus. Christopher-Lee Flore (88.) und Rustler (90.) stellten den 5:1-Endstand her. „Bei uns hatten nur Torwart David Wehrenberg und die beiden Sechser Jakob Wehrenberg und Matthes Barenbrügge so was Ähnliches wie Normalform“, erklärte Eppler.

VfL Wildeshausen II – VfR Wardenburg 0:0: Ihre Premiere ging gründlich daneben. In der Vorsaison spielten Hauke Glück und Bennet Smolna in Wardenburg erstmals gemeinsam im Wildeshauser Abwehrzentrum – und erlebten beim 0:10 ihr persönliches Waterloo. „Diese Scharte haben sie nun ausgewetzt und einen wesentlichen Beitrag zum Punktgewinn geleistet“, lobte VfL-Coach Selcuk Keyik seine beiden Innenverteidiger. Die Krandel-Kicker waren in der ersten Halbzeit der Führung sogar näher. Allerdings zählte ein Treffer von Noah Richter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht (2.). Chris Löwe und Jonas Pleus vergaben weitere Chancen. In der zweiten Hälfte dominierte Wardenburg, während die Wildeshauser nur noch Nadelstiche setzen konnten. „Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir den Punkt verdient haben“, betonte Keyik.

KSV Hicretspor – TV Dötlingen 1:1 (1:1): „Wir sind einfach keine Sonntagsspieler“, sagte Dötlingens enttäuschter Trainer Markus Welz. Sein Team hatte Probleme auf dem engen Platz. „Hicretspor ist damit besser zurechtgekommen.“ Per Freistoß erzielte Muhammed Eryilmaz das 1:0 für das Schlusslicht (8.). Den einzigen schönen Spielzug der Gäste vollendete Shqipron Stublla zum 1:1 (32.). Kurz vor Schluss verpasste Enis Stublla das mögliche 2:1 (85.). „Allerdings hatte Hicretspor in der Nachspielzeit auch noch einen Alutreffer“, räumte Welz ein. „An der Einstellung hat es nicht gehapert, aber bei uns haben nur Bartosz Drozdowski und Valdrin Stublla eine solide Leistung gebracht – es war einfach nicht unser Tag.“