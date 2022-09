Harpstedter TB feiert Start-Ziel-Sieg

Von: Sven Marquart

Erfolgreichster HTB-Werfer: Arne Johannes (am Ball) steuerte acht Treffer zum 29:25 gegen Elsfleth bei. © Tamino Büttner

Harpstedt – Auf ihre Abwehr konnten sich die Regionsoberliga-Handballer des Harpstedter TB auch im zweiten Saisonspiel verlassen. Schon zum Auftakt gegen den VfL Edewecht stand der Vizemeister stabil, konnte seine Schwächen im Angriff damit aber nicht kaschieren (21:24). Das sah beim 29:25 (15:13) gegen den Elsflether TB II nun schon etwas besser aus.

„Hinten war alles gut, aber vorne haben wir uns wieder ganz schön einen abgebrochen“, meinte HTB-Coach Udo Steinberg. Seine 5:1-Deckung und nach einer Umstellung auch die offensive 6:0-Formation packten kräftig zu. Dahinter machte Nachwuchskeeper Nils Döhle einen ordentlichen Job. Sein Torhüterkollege Maik Bitter musste mit Rückenproblemen passen. Bei Kian Töllner, der sich beim Fußball verletzt hatte, reichte es nur zu einem Kurzeinsatz.

Im Angriff klemmte es beim HTB allerdings erneut. Ohne etatmäßige Außen mussten die Kreisläufer Paul Bovensmann (rechts) und Philipp Gröper (links) auf den Flügeln aushelfen. Mittelmann Jan Witscher hatte krankheitsbedingt nur Luft für zehn Minuten. Außerdem fehlte in Sören Meyer (Handgelenkverletzung) eine wichtige Alternative im Rückraum.

Trotzdem lagen die Hausherren von Beginn an in Führung, konnten sich aber kein beruhigendes Polster herausarbeiten. „Immer wenn wir die Chance dazu hatten uns abzusetzen, haben wir wilde Würfe genommen und postwendend hinten ein Tor eingeschenkt bekommen“, monierte Steinberg. So konnten die Gäste aus der Wesermarsch den Rückstand nach dem 13:17 (33.) bis auf 20:21 (43.) eindampfen. „Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben“, erklärte Steinberg. Er sollte Recht behalten. Für die kommenden Partien wünscht sich der Munderloher allerdings, „dass wir im Abschluss cleverer sind und nicht jeder aufs Tor wirft, nur weil er Bock darauf hat – das ist der Sache nicht zuträglich“.

Stenogramm Harpstedter TB – Elsflether TB II 29:25 (15:13)



Harpstedter TB: N. Döhle, Töllner - Deickert, Johannes (8), Gröper (7), H. Meyer (7/2), Hennken (6/1), Niemann, Witscher, Bovensmann (1), Haake Siebenmeter: HTB 4/3, ETB 4/4 Zeitstrafen: HTB 1, ETB 4 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Fabian Hayen (Elsflether TB II) nach der dritten Zeitstrafe (47.) Schiedsrichter: Heinz Legal/Michael Reupsch