Harpstedter Blitzstart: Klaassen trifft nach 43 Sekunden

Von: Sven Marquart

Teilen

Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung Torschütze: Dötlingens Tobias Pelz traf in Hude zum 2:0 und besorgte dann auch noch den 3:0-Endstand. © Tamino Büttner

Landkreis – Weil das Heimspiel des TV Munderloh gegen Schlusslicht KSV Hicretspor auf Freitag, 25. November, 19.30 Uhr, verlegt worden ist, konnte Spitzenreiter Harpstedter TB seinen Vorsprung auf den Verfolger zum Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga auf sechs Zähler ausbauen.

Bookholzberger TB – FC Huntlosen 5:3 (2:1): Nach der achten Niederlage in Serie sehnt Georg Zimmermann die Winterpause herbei. „Irgendwie müssen wir die beiden verbleibenden Spiele noch überstehen, um dann mit klarem Kopf neu anzufangen“, sagte Huntlosens Trainer. In Bookholzberg bot sich Dennis Jielg nach gut zehn Minuten die Chance zur Führung. Doch sein Kopfball strich knapp vorbei. Fast im Gegenzug erzielte Jan Wehrenberg das 1:0 für den BTB (14.). „Da fragst du dich: Warum kann unserer nicht drin sein?“, haderte Zimmermann. Zwar gelang Stefan Merz der Ausgleich (23.), doch postwendend markierte Nico Faulhaber das 2:1 für den Aufsteiger (27.). Mit kapitalen Schnitzern begünstigten Sebastian Merz und Patrick Bleckert das 3:1 durch Tobias Isermann (47.) und das 4:1 durch Wehrenberg (49.). „Wenn wir diese krassen Fehler nicht abstellen, werden wir es nicht schaffen, erfolgreich zu sein“, erklärte Zimmermann. Immerhin habe seine Crew dann „Moral gezeigt“ und verkürzte durch Marvin Schoon (53.) und Jielg (68.) auf 3:4, ehe Jonas Weniger per Konter zum 5:3 Huntlosens zwölfte Saisonniederlage besiegelte (78.). Zu allem Überfluss sah Jielg wegen einer Beleidigung die Rote Karte (90.+3) und dürfte dem Tabellenvorletzten damit gegen den Ahlhorner SV und bei den SF Wüsting fehlen.

FC Hude II – TV Dötlingen 0:3 (0:1): Dötlingen war klar feldüberlegen und siegte hochverdient. „Wenn man das Haar in der Suppe suchen will, kommt man wieder auf die Chancenverwertung“, sagte Trainer Markus Welz. Sein Torjäger Shqipron Stublla krönte eine tolle Einzelleistung mit dem 1:0, nachdem er drei Huder aussteigen lassen hatte (32.). Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung verwertete Tobias Pelz ein Zuspiel von Shqipron Stublla zum 2:0 (54.). Nach einer tollen Kombination über sechs, sieben Stationen stellte Pelz auch den 3:0-Endstand her (79.). „Hude hatte im ganzen Spiel vielleicht zwei Chancen“, berichtete Welz. Keeper Patrick Stefan musste einmal eingreifen und meisterte die Aufgabe souverän.

VfL Wildeshausen II – SV Achternmeer 2:3 (1:1): Es hat fast schon Tradition: Wie beim 2:4 im Hinspiel und beim Achtelfinalaus im Kreispokal legten die Krandel-Kicker auch im dritten Aufeinandertreffen mit dem SV Achternmeer wieder eine 2:1-Führung vor. „Aber wir kriegen es nicht auf die Kette, das über die Bühne zu bringen“, grantelte VfL-Coach Selcuk Keyik. Zunächst hatte Bennet Smolna einen Eckball von Yannis Brockmann zum 1:0 eingeköpft (5.). Weil Achternmeer nach einer Viertelstunde stärker wurde, ging das 1:1 durch Malte Speckmann in Ordnung (32.). In der zweiten Halbzeit waren die Wildeshauser dann spielbestimmend. Einen schönen Spielzug über Brockmann und Ole Lehmkuhl vollendete Mihai-Andrei Nitu zum 2:1 (76.). „So einfach kann Fußball sein“, frohlockte Keyik. Doch seine Freude war nicht von langer Dauer. Eine Flanke von Rune Schneider, der nicht entscheidend gestört wurde, verwertete Deniz Akman zum 2:2 (87.). Auch Achternmeers Siegtreffer ging auf das Konto des 32-jährigen Sturmroutiniers (89.). Allerdings hätte das 3:2 Keyiks Ansicht nach nicht zählen dürfen: „In meinen Augen ist Marcel Fiedler vorher an der Mittellinie ganz klar gefoult worden.“

Harpstedter TB – VfL Stenum II 2:0 (1:0): Der Tabellenführer legte einen Blitzstart hin. Exakt 43 Sekunden waren absolviert, da stand es auch schon 1:0. Jakob Wehrenberg und Niklas Fortmann hatten Nils Klaassen freigespielt, der keine Mühe hatte, zur Führung einzuschieben. „Danach haben wir uns etwas zurückgezogen. Allerdings haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt“, sagte HTB-Coach Eckard Zunft. In der zweiten Hälfte war seine Elf dann aktiver. Nachdem ein Schussversuch Wehrenbergs abgeblockt worden war, stand Fortmann da, wo ein Torjäger stehen muss, und vollstreckte zum 2:0 (54.). „Weil wir das 3:0 nicht machen, hätte es noch mal eng werden können“, meinte Zunft. Doch die Stenumer Angriffsbemühungen endeten meist bei Harpstedts Innenverteidiger Onno Bolling, der zahlreiche Bälle ablief oder weggköpfte.

Ahlhorner SV – Beckeln Fountains 1:2 (0:1): „Der Sieg ist absolut verdient! Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können“, erklärte Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Stattdessen wurde es nach dem 1:2, das ASV-Torjäger Marco Prießner per Strafstoß erzielte (69.), noch einmal spannend. „Dabei war das Foul von Eike Büssenschütt eindeutig außerhalb des Sechzehners“, ärgerte sich Büsing über den Pfiff von Schiedsrichter Uwe Steffen (VfL Stenum). Büssenschütt vertrat den verletzten Abwehrchef Thorben Deepe und machte laut Büsing „ein saustarkes Spiel“. Jonas Evers (42.) und Timo Gralheer (59.) hatten für das 2:0 gesorgt. „Der Sieg hat uns natürlich einen Schub für die Party gegeben“, sagte Büsing. Abends feierten die Fountains den 25. Geburtstag ihres Mitspielers Janes Evers.