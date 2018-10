Harpstedt lässt „Big Points“ in Heidkrug liegen

Landkreis - Gute Leistung, aber kein Ertrag: Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga verlor der Harpstedter TB gestern mit 1:5 beim TuS Heidkrug. Der TV Dötlingen erlebte derweil bereits am Dienstagabend eine Achterbahnfahrt der Gefühle, trotzte dem vorherigen Spitzenreiter TSV Großenkneten immerhin einen Zähler ab. Der FC Huntlosen konnte mit seinem Remis beim TV Falkenburg weniger zufrieden sein.

TV Dötlingen - TSV Großenkneten 4:4 (3:3): Punkt gewonnen oder Punkte verloren? So richtig entscheiden konnte sich Dötlingens Trainer angesichts des Spielverlaufs nicht. „Wenn du 2:0 führst, darfst du es nicht so leichtfertig wieder hergeben“, sagte Markus Welz. Andererseits war sein Team auch aufgrund von Verletzungen als klarer Außenseiter in die Partie beim Tabellenführer gegangen. „Großenkneten hat gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass es mit Recht dort oben steht. Daher ist das Unentschieden völlig in Ordnung.“

Die Anfangsphase hatte allerdings nur den Gastgebern gehört. Bereits nach fünf Minuten durften die Dötlinger jubeln, als Hendrik Sandkuhl aus 22 Metern den Ball in den Winkel drosch. Und nur vier Minuten später erhöhte Benjamin Bohrer nach einer Maßflanke von Johan Hannink. „Doch nach dem 2:0 waren wir leider komplett unaufmerksam“, berichtete Welz. Die Gäste nutzten dies aus: Erst stellte Andre Reimann per Elfmeter – Jonas Krumdiek soll seinen Gegenspieler per Ellbogen gecheckt haben – auf 1:2 (11.), ehe Mattis Asche einen Großenkneter Konter zum 2:2 (12.) abschloss. Und es kam zunächst noch dicker für Dötlingen: Erneut Asche traf zum 3:2 (24.). „Da habe ich schon gedacht: Ups, wie stecken die Jungs das jetzt mental weg“, verriet der TVD-Coach. Doch sein Team zeigte die richtige Antwort: Erst köpfte Lukas Welz eine Hannink-Flanke an die Latte, Mirko Reuter drückte den Nachschuss zum 3:3 (36.) über die Linie. In der zweiten Halbzeit übernahm der Favorit das Kommando, ging verdient durch Colin Deepe in Führung (62.), ehe Shqipron Stublla im Strafraum gelegt wurde und den folgenden Elfmeter selbst zum 4:4 (87.) verwandelte.

TV Falkenburg - FC Huntlosen 1:1 (1:0): Maik Seeger hätte am liebsten den Mantel des Schweigens über dieses Spiel gehüllt. „Das war gar nichts“, sagte der Trainer des FC Huntlosen zum Auftritt seines Teams beim Kellerkind Falkenburg.

Die Gastgeber hatten einen Start nach Maß erwischt. Nach einem Eckball drückte Georgios Lizekas den Ball zum 1:0 (5.) ins Netz. Von Huntlosen kam auch in der Folge ziemlich wenig. „Wir haben 75 Minuten gebraucht, um zumindest etwas warmzulaufen“, sagte Seeger. In der Schlussphase spielten sich die Gäste ein paar Chancen heraus, eine davon nutzte Christian Brandes zum 1:1 (86.).

TuS Heidkrug - Harpstedter TB 4:1 (1:1): Im Topspiel hatten die Gäste die erste große Chance. Doch TuS-Keeper Maximilian Hiller hielt den Schuss von HTB-Kapitän Nils Klaassen (15.). In der Folge hatten die Harpstedter mehr von der Partie, spielten ihre Angriffe aber nicht konsequent genug aus. „Wir haben das Spiel diktiert“, betonte HTB-Coach Jörg Peuker: „Im letzten Drittel haben wir aber zu häufig die falsche Entscheidung getroffen.“ Heidkrug zeigte sich hingegen eiskalt: Nils Giza nutzte die erste Möglichkeit der Gastgeber zum 1:0 (31.). Zehn Minuten später rauschte ein Schuss von Harpstedts Magnus Ellermann knapp über den Querbalken. Jonas Pleus gelang schließlich doch noch kurz vor der Pause der verdiente Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel durften aber wieder die Gastgeber jubeln: Lennard Stöver traf aus knapp 16 Metern zum 2:1 (55.). Zwölf Minuten später schoss Klaassen knapp am langen Pfosten vorbei, ehe Heidkrugs Waldemar But an der Latte scheiterte (75.). Dann flog HTB-Torwart Henrik Reineberg, der zuvor schon nicht die glücklichste Figur abgegeben hatte, wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums mit Rot (87.) vom Platz. Niklas Bädjer zirkelte den Freistoß zur 3:1-Entscheidung ins Netz. In der Nachspielzeit erhöhten Massimo-Markus Neumann (90.+3) und Marvin Lohfeld (90.+5) gar noch auf 5:1. „So leid es mir tut: Aber wenn du nur zu zehnt spielst, wird es schwierig“, kritisierte Peuker seinen Torwart. - wie