Harmloser Harpstedter TB II nach 0:2 im Kellerduell Schlusslicht

Von: Sven Marquart

Schloss überlegt ab: Dennis Schröder erzielte das 1:0 für den VfL Wildeshausen III. © Tamino Büttner

Landkreis – Sechs Treffer in elf Partien – der Harpstedter TB II ist an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Im Kellerduell gegen das bisherige Schlusslicht SF Littel blieb die Crew von Trainer Dirk Lenkeit nun schon zum siebten Mal in der laufenden Saison ohne Erfolgserlebnis und rutschte ans Tabellenende der 1. Fußball-Kreisklasse. Dagegen rückte Aufsteiger VfL Wildeshausen III durch das 2:1 beim TuS Hasbergen auf Platz vier vor.

Harpstedter TB II – SF Littel 0:2 (0:1): „Wir treffen das Tor einfach nicht“, haderte Harpstedts Co-Trainer Michael Würdemann. Denn Chancen seien durchaus vorhanden gewesen. Die beste vergab Murad „Cano“ Ali, der den Ball an den Pfosten setzte. Wie es gemacht wird, zeigte Lutz Würdemann den Harpstedtern. Littels Mannschaftskapitän, der die Sportfreunde nach dem Ausstieg von Coach Jörg Drechsel (private Gründe) nun gemeinsam mit Jendrik Asche trainiert, besorgte nach einem Eckstoß das 1:0 (31.). Trotz guter Gelegenheiten – darunter ein Lattenschuss von Jannik Wessel und ein Pfostentreffer von Lennard Radtke – blieb der HTB-Reserve der Ausgleich in der zweiten Hälfte verwehrt. Mehr Glück im Abschluss hatte Littels Maik Schröder, der aus 35 Metern unhaltbar zum 2:0 traf (84.). „Der Gegner hat mehr Torgefahr ausgestrahlt – deshalb geht die Niederlage in Ordnung“, bilanzierte Michael Würdemann.

TuS Hasbergen – VfL Wildeshausen III 1:2 (1:2): Trotz des Sieges war Bastian Flege nicht zufrieden. „Zum Schluss haben wir um den Ausgleich gebettelt. Aber zum Glück hatten wir Sebastian Pundsack im Tor“, meinte Wildeshausens Co-Trainer. Dabei hatten die Krandel-Kicker gut begonnen und waren durch Dennis Schröder, der einen tollen Angriff über Sascha Görke und Vincent Ahrmann überlegt abschloss, mit 1:0 in Führung gegangen (5.). Beim 1:1 von Savio Pascual Fernandez schnappte die Wildeshauser Abseitsfalle nicht zu (13.). Dann zog Lukas Schneider einfach mal aus 19 Metern ab und traf zum 2:1 (26.). In der zerfahrenen Partie sah Hasbergens Sebastian Kowalski in der 72. Minute Gelb-Rot. „In Überzahl waren wir dann noch schlechter“, monierte Flege, der lediglich einen Lattentreffer von Schneider registrierte (75.). „Aber mehr war da nicht.“