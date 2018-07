FC Huntlosen betreibt auch gegen Polizei SV Oldenburg Chancenwucher

Per Kopf erzielte Huntlosens Kai Harberts den einzigen Treffer im Testspiel beim Polizei SV Oldenburg.

Huntlosen - Satte 79 Gegentreffer hatte sich Fußball-Kreisligist FC Huntlosen in der abgelaufenen Saison eingefangen. „Das ist keine Basis“, findet Maik Seeger. Dementsprechend hatte der neue FCH-Coach den Fokus für das Testspiel beim Polizei SV Oldenburg aus der Fusionsklasse B (2. Kreisklasse) auch auf die Abwehrarbeit gelegt. „Wir werden die Raumdeckung künftig anders interpretieren. Das hat gegen Polizei schon ganz gut geklappt“, meinte Seeger nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg seiner Crew.

Huntlosens Hintermannschaft stand in Wechloy so sicher, dass Keeper Hauke Büsselmann nur im Spielaufbau gefordert war. „Den Torhüterpart hätte ich auch ohne Handschuhe übernehmen können“, meinte Seeger grinsend.

Weit weniger amüsiert war er hingegen über die Offensivleistung seiner Mannen. „Es ist schon sehr luxuriös, wie wir mit unseren Torchancen umgehen. Das zieht sich bisher wie ein roter Faden durch unsere Testspiele“, sagte der Übungsleiter mit Blick auf die Partien gegen den Kreisliga-Rivalen Delmenhorster TB (4:2) und den VfL Edewecht (4:4).

So avancierte Stephan Steinmetzger zum besten Mann auf dem Platz. „Er hat wirklich einiges rausgeholt“, lobte Seeger den Polizei-Schlussmann, der auch schon beim SV Tungeln zwischen den Pfosten stand. Nur einmal war Steinmetzger machtlos, als Kai Harberts einen Freistoß von Malte Bolling per Kopf zum 1:0 ins Netz verlängerte (69.). „Bis dahin haben wir Polizei am Leben gehalten. Wir hätten es einfacher haben können, wenn wir zur Halbzeit schon mit 3:0 geführt hätten“, erklärte Seeger.

Die ambitionierten Platzherren wehrten sich nach Kräften. „Das da was passieren soll, sieht man schon daran, wer auf der Bank sitzt“, unterstrich Seeger. Der Polizei SV wird inzwischen von Boris Ekmescic trainiert, der zuletzt beim Landesligisten TSV Oldenburg wirkte. Zuvor war der 53-jährige Kroate Assistent von Predrag Uzelac bei den Regionalligisten VfB Oldenburg und BSV SW Rehden. Beim Polizei SV ist Ekmescic Chefcoach und Heiko Zander Co-Trainer. - mar