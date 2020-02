Hanuschek sorgt für ersten Punkt

Neerstedt – Es ist vollbracht! Im 16. Anlauf haben die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt ihren ersten Punktgewinn eingefahren. Verantwortlich für das 20:20 (9:10) im Heimspiel gegen die SG Findorff war Stefanie Hanuschek. Acht Sekunden vor ultimo besorgte Neerstedts Linksaußen aus spitzem Winkel mit ihrem insgesamt fünften Treffer den Endstand.

Seine Mannschaft habe nach dem Führungstreffer der Gäste nicht die Nerven verloren, atmete Maik Haverkamp auf: „In Überzahl haben wir von rechts durchgestoßen und Stefanie freigespielt“, schilderte Neerstedts Coach die Entstehungsgeschichte des Ausgleichs.

Dabei schien gegen den Tabellenelften aus Bremen sogar ein Sieg greifbar. Neun Minuten waren noch auf der Uhr, da hatte Fenna van Dreumel das Ligaschlusslicht mit 18:16 in Führung geworfen. Beim 18:18 (55.) war der Vorsprung allerdings wieder dahin. Danach entwickelte sich die Begegnung zu einem Krimi. Die Situation mit einer Führung im Rücken sei für seine Mannschaft ungewohnt gewesen, erläuterte Maik Haverkamp. „Wir haben in den letzten Minuten ein paar Bälle weggeworfen. Am Ende müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein“, verwies der 33-Jährige auf die extrem spannende Schlussphase. Exakt 14 Sekunden vor dem finalen Treffer durch Stefanie Hanuschek hatte nämlich Katrina Wessels für die SG Findorff das 20:19 erzielt, so dass dem TV Neerstedt eine weitere Niederlage drohte.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams das von Haverkamp vorhergesagte enge Match. Nadja Albes markierte nach einer Viertelstunde mit einem ihrer insgesamt sieben Treffer das 5:5. Es folgten ein 4:0-Lauf der Gäste zum 9:5 (26.) und vor der Pause eine starke Phase der Neerstedterinnen. Sieben Sekunden vor Ende der ersten 30 Minuten netzte Lisa Rangnick zum 10:11 ein.

Im Angriff sei der Plan trotz der recht geringen Trefferausbeute aufgegangen, analysierte Haverkamp. „Gegen den groß gewachsenen Innenblock der Findorfferinnen wollten wir das Spiel in die Breite ziehen und über die Außen den Abschluss suchen“, erläuterte der Trainer. „Leider lassen wir dann drei Siebenmeter liegen – sonst hätte es vielleicht gereicht“, bedauerte der Coach. prü