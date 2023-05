Saisonaus: Linksaußen Hanuscheck fehlt TV Neerstedt nicht nur gegen die „Vampires“

Von: Jürgen Prütt

Stefanie Hanuscheck (rechts) hat sich einen Finger gebrochen. Für Neerstedts Linksaußen ist die Saison damit vorzeitig beendet. © Tamino Büttner

Neerstedt – Auf die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt wartet drei Spieltage vor Saisonende eine Herkulesaufgabe. Am Sonntag, 14.30 Uhr, tritt der Elfte des Klassements beim Tabellenzweiten TV Oyten an.

Die Vampires aus dem Kreis Verden sind nach dem Trainerwechsel – Carolin Sunder hatte das Amt Mitte März von Kai Freese übernommen – seit vier Spielen ungeschlagen und rechnen sich noch Chancen auf die sofortige Rückkehr in die 3. Liga aus. Zwei Zähler Rückstand sind es bis zum Spitzenreiter HSG Hunte-Aue Löwen.

TVN-Trainerin Cordula Schröder-Brockshus muss in der Pestalozzihalle auf drei Spielerinnen verzichten: Lisa Maus und Katharina Stuffel sind krank. Komplett gelaufen ist die Saison für Linksaußen Stefanie Hanuscheck, die sich bei der 26:29-Niederlage gegen den TV Dinklage einen Finger gebrochen hat. „Damit fehlt uns der komplette Abwehrinnenblock“, klagt Cordula Schröder-Brockshus. Sie hofft, dass Katharina Stuffel und Lisa Maus zum wichtigen Heimspiel gegen die HSG Osnabrück (Samstag, 13. Mai, 17 Uhr) zurückkehren.

„Wir wollen aus Oyten zumindest ein gutes Gefühl mitnehmen“, unterstreicht die 30-Jährige. Für die B-Lizenzinhaberin und Torwarttrainerin Romina Kahler ist es eine Rückkehr an ihre frühere Wirkungsstätte: Cordula Schröder-Brockshus war zwei Jahre im Trikot der Vampires unterwegs, Romina Kahler sogar stattliche zehn.

Beim 20:33 im Hinspiel bot der TV Neerstedt dem TV Oyten mit voller Kapelle eine Halbzeit lang Paroli. „In der zweiten Hälfte hatte sich das dann schnell erledigt. Oyten hat nicht mit der stärksten Sieben begonnen. Pia Franke und Lena Janssens sind erst später in die Partie gekommen“, blickt Cordula Schröder-Brockshus zurück. Beim jüngsten 28:24-Erfolg des TVO bei der HSG Hude/Falkenburg spielte Rechtsaußen Janssens von Beginn an und langte zehnmal hin. Fünf Treffer erzielte Madita Woltemade. Beim ersten Vergleich in Neerstedt fehlte die Rückraumrechte wegen einer Gehirnerschütterung.

Fünf Spiele ungeschlagen davon vier Partien gewonnen – beim TV Oyten stimmt die Form auf der Zielgraden der Saison. „Wir gucken gespannt hin, was am Sonntag in der Partie zwischen dem SV Werder Bremen II und der HSG Hunte-Aue Löwen passiert“, sagt TVO-Trainerin Carolin Sunder. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, bei der Sache bleiben und das zeigen, was wir schon in den vergangenen Spielen gezeigt haben: konsequent verteidigen und Vollgas geben“, lautet ihre Marschroute für das Duell gegen die Neerstedterinnen. Anders als Oyten drückt Cordula Schröder-Brockshus beim Vergleich zwischen der Bremer Zweitliga-Reserve und den Löwinnen den Gästen die Daumen. Mit einem Sieg könnte Werder am TV Neerstedt vorbeiziehen.