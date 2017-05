Hannink trifft in bester Robben-Manier

Landkreis - Das Beste zum Schluss! Am letzten Spieltag haben die Kreisliga-Fußballer des TV Dötlingen ihre stärkste Saisonleistung abgeliefert. Die Crew von Trainer Markus Welz fertigte den bereits vorher als Meister feststehenden SV Baris mit 7:1 ab und verbesserte sich noch auf Platz zehn in der Endabrechnung.

FC Huntlosen – VfR Wardenburg 4:2 (4:2): Respekt! Mit dem Sieg über den frischgebackenen Kreispokalsieger sicherte sich Aufsteiger Huntlosen den fünften Platz in der Abschlusstabelle. „Man muss die Jungs wirklich loben. Was sie geleistet haben, war echt gut. Das war eine tolle Saison“, bilanzierte Andree Höttges. Bis in den April habe sein Team restlos überzeugt. „Die letzten Spiele waren ein bisschen fahrig. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen“, meinte der FCH-Coach. Beim Saisonkehraus sorgten Dennis Petko (14./Foulelfmeter), Stefan Merz (25.) und Lyroy Schallock (34.) für einen 3:0-Vorsprung. Nachdem Felix Otten auf 1:3 verkürzt hatte (38.), stellte Stefan Merz den alten Abstand wieder her (41.). Dennis Böden besorgte den 4:2-Pausenstand, der auch nach 90 Minuten Gültigkeit hatte (45.).

KSV Hicretspor – TSV Ippener 2:3 (1:1): Durch den Sieg beim Schlusslicht verteidigte der Aufsteiger den sechsten Tabellenplatz. Allerdings geriet die Elf von TSV-Coach Chawkat El-Hourani nach dem 1:0 von Hayri Sevimli (21.) durch einen Doppelpack von Izzet Saglam mit 1:2 ins Hintertreffen (22./49.). Doch Lamin Sillah (62.) und Miki Blümel (76.) verhinderten mit ihren Treffern eine Blamage.

VfL Wildeshausen II – TuS Heidkrug 2:5 (0:2): Bei brütender Hitze brachten der künftig für den TV Dötlingen spielende Ex-Wildeshauser Shqipron Stublla (10./57.), Marvin Lohfeld (38.) und Dierk Fischer (46.) die Gäste mit 4:0 in Front. Der eingewechselte A-Junior Kevin Strumpski (62.) und Hector Hüls per Foulelfmeter (82.) verkürzten auf 2:4, ehe Ole Braun den 5:2-Schlusspunkt setzte (87.). „Da war schon ein Qualitätsunterschied zu sehen. Heidkrug war klar besser und hat verdient gewonnen. Ich bin jedenfalls froh, dass unser Seuchenjahr vorbei ist“, ächzte VfL-Coach Arend Arends.

SV Baris – TV Dötlingen 7:1 (7:0): „In den ersten 38 Minuten hat meine Mannschaft sensationell Fußball gespielt“, schwärmte Dötlingens Trainer Markus Welz. Bis dahin hatten Johan Hannink (1./12.), Benjamin Bohrer (8./38.), Lukasz Sawicki (16./18.) und Jannes Henning (35.) ein 7:0 herausgeschossen. Besonders Hanninks erster Treffer in feinster Arjen-Robben-Manier ließ Welz mit der Zunge schnalzen. Weil Dötlingens Keeper Tino Auffarth unter anderem dreimal glänzend gegen Torschützenkönig Dennis Kuhn (32 Treffer) parierte, stand die Null bis kurz vor Schluss. Erst Baris-Ersatztorhüter Slim Gharsallah konnte Auffarth per Foulelfmeter zum 1:7 überwinden (87.).

SVG Berne – Harpstedter TB 4:3 (2:0): Bei den Gästen stimmte es in der ersten Hälfte vorne und hinten nicht. Die Folge: das 0:2 durch Nick Fischer (36.) und Lukas Fischer (40.). Die Kabinenpredigt von HTB-Coach Jörg Peuker zeigte rasch Wirkung. Nils Klaassen (46./58.) und Michael Würdemann (53.) machten aus dem Rückstand eine 3:2-Führung. „Aber dann sind wir wieder in alte Muster verfallen“, ärgerte sich Peuker, der nach Gegentreffern von Daniel Rüscher (81.) und Florian Röhrl (90.) doch noch eine Pleite und das Abrutschen auf Rang neun quittieren musste. „Ich könnte spitzfindig sein und sagen, dass wir unser Saisonziel, einen einstelligen Platz, erreicht haben. Es hätte aber mehr herausspringen können, wenn wir nicht so viele Spiele in den Schlussminuten verloren hätten“, meinte Peuker. - mar