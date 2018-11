Hannink und Stublla in Torlaune

Landkreis - Versöhnlicher Jahresabschluss für die Kreisliga-Fußballer des TV Dötlingen: Im letzten Spiel vor der Winterpause behauptete sich die Crew von Trainer Markus Welz mit 5:2 gegen den TV Jahn und hielt die Delmenhorster dadurch in der Tabelle auf Distanz. Der Harpstedter TB setzte sich mit 6:1 beim TV Falkenburg durch und kann mit einem Sieg im Nachholspiel beim FC Huntlosen (Mittwoch, 21. November, 20 Uhr) den Rückstand auf Spitzenreiter TuS Heidkrug bis auf vier Zähler eindampfen.

TV Dötlingen – TV Jahn 5:2 (2:1): Letztlich machte die größere Offensivqualität der Gastgeber den entscheidenden Unterschied aus. Dötlingens Angreifer Johan Hannink steuerte drei (20./35./74.), sein Sturmpartner Shqipron Stublla (70./87.) zwei Treffer zum fünften Saisonsieg ihres Teams bei. Zudem bereitete der eingewechselte Roman Seibel die beiden letzten Dötlinger Treffer vor. „Trotzdem war das Spiel von beiden Mannschaften nicht besonders toll“, meinte Markus Welz. Seine Elf war zunächst in Rückstand geraten und hatte nach dem 0:1 (9.) durch Marcel Maus sogar Glück, dass Jahn keinen zweiten Treffer draufpackte. Stattdessen besorgte Hannink nach einer tollen Einzelleistung gegen vier Delmenhorster zunächst den Ausgleich und im Anschluss an eine sehenswerte Kombination mit Shqipron Stublla auch die 2:1-Pausenführung. Die drei übrigen Dötlinger Treffer resultierten aus Kontern. Für Jahn traf noch Alioune Badara Youm zum zwischenzeitlichen 2:4 (78.). „Im Endeffekt zählen nur die drei Punkte. Es war wichtig, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen und Jahn hinter uns gelassen haben“, resümierte Welz. Allerdings musste er auch noch einen Schreckmoment überstehen: Kurz vor Schluss blieb Roman Seibel mit dem Fuß im Rasen hängen und verletzte sich dabei am Knie. „Das sah übel aus! Aber zum Glück ist es wohl nicht so schlimm“, atmete Welz auf.

TV Falkenburg – Harpstedter TB 1:6 (1:4): Nachdem Jörg Peuker zuletzt mehrfach harsche Kritik geübt hatte, war er von der Darbietung seines Teams diesmal sehr angetan. „Die Jungs haben den Ball auf dem kleinen Platz gut laufen lassen – das haben sie stark gemacht“, lobte der HTB-Coach. Matthes Barenbrügge per Abstauber und Julian Meyer nach einem tollen Pass von Nils Klassen bescherten den Gästen eine frühe 2:0-Führung (8./11.). Ein Missverständnis zwischen Onno Bolling und Moritz Bätcher ermöglichte Thorsten Niehaus den 1:2-Anschlusstreffer (25.). Doch mit dem 3:1 machte Bolling seinen Fehler postwendend wieder gut (28.). Den 4:1-Halbzeitstand besorgte erneut Barenbrügge (42.). Nach dem Seitenwechsel machten Jonas Pleus (52.) und Klaassen (75.) das halbe Dutzend voll. „Das war eine richtig gute Vorstellung, auch wenn der Sieg angesichts der Chancen, die wir hatten, noch um drei, vier Tore zu niedrig ausgefallen ist“, bilanzierte Peuker. Unter anderem versiebten Jonas Pleus, Nils Klassen, Matthes Barenbrügge, Marik Landgraf und Hendrik Glück hochkarätige Möglichkeiten. - mar