TV Neerstedt II legt beim 31:40 in Elsfleth einen krassen Fehlstart hin

Von: Sven Marquart

Teilen

Positive Erscheinung: Neerstedts sechsfacher Torschütze Willem Boyens. © Tamino Büttner

Neerstedt – Den Regionsoberliga-Handballern des TV Neerstedt II geht es wie so vielen jungen Mannschaften: Oft wechseln sich starke Leistungen mit schwächeren Auftritten ab. In letztere Kategorie fiel die 31:40 (12:21)-Pleite beim Elsflether TB II – dabei rangiert die Oberliga-Reserve aus der Wesermarsch in der Tabelle sogar noch zwei Positionen hinter den siebtplatzierten Neerstedtern. Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen zum Saisonauftakt noch mit 24:19 gewonnen.

„Uns fehlt die Konstanz, unsere Leistung auch mal über zwei, drei Spiele hintereinander abzurufen. Gerade auswärts haben wir noch zu viele Schwankungen“, meinte Neerstedts Betreuer Maik Haverkamp. Die fehlenden Leitwölfe Andre Schröder-Brockshus, Thomas Goldberg und Torben Quickert hätten dem unerfahrenen Team gutgetan.

Die Gäste legten in der Elsflether Stadthalle einen krassen Fehlstart hin. Über 1:5 (7.) und 1:8 (10.) geriet die Crew von Trainer Thomas Schuetzmann schnell deutlich mit 2:11 (13.) in Rückstand. Elsfleths extrem offensive 5:1-Abwehr provozierte zahlreich Fehlwürfe und Abspielfehler. So sah TVN-Keeper Finn Zirks Gegenstoß um Gegenstoß auf sich zurollen. Nach etwa einer Viertelstunde machte der Youngster zwischen den Pfosten Platz für Routinier Dennis Dohle, der seinen Vorderleuten etwas mehr Sicherheit gab.

„Die zweite Halbzeit konnten wir dann sogar ausgeglichen gestalten. Darauf können wir aufbauen“, erklärte Haverkamp. Mehrfach – unter anderem beim 17:24 (37.) und 25:32 (49.) – konnte Neerstedt bis auf sieben Treffer verkürzen. Dichter kam die Schuetzmann-Sieben jedoch nicht heran. Positiv traten bei den Gästen die beiden noch für die A-Jugend spielberechtigten Boyens-Brüder in Erscheinung. Rückraumspieler Willem Boyens war mit sechs Treffern bester Werfer seiner Mannschaft, während Kreisläufer Hannes Boyens in der Abwehrmitte kräftig zupackte.

Stenogramm Elsflether TB II – TV Neerstedt II 40:31 (21:12) TV Neerstedt II: Dohle, Zirks - Stau (2), Strudthoff (1), M. Steenken (1), W. Boyens (6/1), Bruns (2), Deeken (5), Abel, Adams, Lehner (4), Vosteen (2), Jacobs (5/2), H. Boyens (3) Siebenmeter: ETB 2/2, TVN 3/2 Zeitstrafen: ETB 3, TVN 1 Schiedsrichter: Raimond Grimm/Kai Hachenberger