U 13 des Judo Team Wildeshausen wird Dritter bei Bezirksmannschaftsmeisterschaft

Respektables Ergebnis: Tim Suhling (h. v. l.), Adrian Hilgers, Kamen Kitipov, Karina Heit, Anaida Yazghulian, Ofelia Scholübbers sowie Aeneas Zerhusen (v. v. l.) und Nazar Yazghulian präsentieren ihre Medaillen und Urkunden von der Bezirksmannschaftsmeisterschaft. © Bernd Zerhusen

Wildeshausen – Mit dem guten dritten Platz ist die männlichen U 13 des Judo Team Wildeshausen von der Bezirksmannschaftsmeisterschaft aus Lingen heimgekehrt. Die Duelle gegen die Kampfgemeinschaft Osnabrück und die Kampfgemeinschaft Ostfriesland hatten die Huntestädter verloren, den Vergleich mit den Judo Tigern aus Visbek gewannen sie.

„Das ist ein respektables Ergebnis“, fand Wildeshausens Trainer Bernd Zerhusen angesichts der Tatsache, dass das Judo Team von den sieben Gewichtsklassen krankheitsbedingt nur fünf besetzen konnte und so bereits mit einem Zwei-Punkte-Rückstand in die Begegnungen ging. Aber dieses Handicap spornte die Huntestädter nur noch mehr an, in ihren Kämpfen alles zu geben. Getragen wurden sie von den Anfeuerungsrufen ihrer mitgereisten Teamkollegen, die so ihren Beitrag für die Mannschaft leisteten. Mit dem Erreichen des dritten Platzes konnten dann auch alle sehr zufrieden sein.

Der ursprüngliche Plan, auch mit einer eigenen Mädchenmannschaft an dem Turnier teilzunehmen, musste das Judo Team ebenfalls krankheitsbedingt aufgeben. Allerdings gelang es hier, eine Kooperation mit den Judo Tigern aus Visbek einzugehen, so dass die Wildeshauser Mädchen bei den Visbekerinnen mitkämpfen konnten. Und das sogar sehr erfolgreich: Sie hatten auf dem Nachhauseweg die Silbermedaille im Gepäck.