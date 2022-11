Handelfmeter in der Schlussminute kostet SC Dünsen den Sieg

Von: Sven Marquart

Schnürte einen Doppelpack: Nils Seipel brachte den SC Dünsen in Wüsting mit 2:0 in Führung. © Tamino Büttner

Landkreis – Trotz einer 1:0-Führung ist der SC Colnrade in der 2. Fußball-Kreisklasse gegen den TV Munderloh III mit 1:6 unter die Räder gekommen. Der VfL Wildeshausen IV verlor beim TV Jahn II mit 1:4, während sich der SC Dünsen bei den SF Wüsting II mit einem 2:2 begnügen musste.

SC Colnrade – TV Munderloh III 1:6 (1:2): Colnrade begann gut und setzte Munderloh früh unter Druck. Der Lohn: das 1:0 durch Marc Sirisom, der nach einem Eckstoß nur noch den Fuß hinhalten musste (5.). „Aber nach der Führung haben wir das Fußball spielen eingestellt, und Munderloh hat uns nicht mehr aus der Umklammerung gelassen“, sagte Colnrades Spielertrainer Sascha Albers. Umut Haslama per Handelfmeter (17.) und Fynn-Lucas Schnitker (25.) stellten auf 2:1 für die Gäste. Nach der Pause erhöhten Ralf Kruse (55.) und Haslama (65.) auf 4:1. Anschließend ließ sich SC-Keeper Felix Middelbeck entnervt auswechseln. Albers ging zwischen Pfosten. Er bekam von Kruse (69.) und Amer Musa (75.) zwei Treffer eingeschenkt, parierte aber auch einen Foulelfmeter. „Ich weiß nicht, was mit der Mannschaft los war“, wunderte sich Albers.

TV Jahn II – VfL Wildeshausen IV 4:1 (2:0): Bis zur 35. Minute verortete VfL-Coach Matthias Ruhle seine Crew mit dem Gegner auf Augenhöhe. Dann ließ VfL-Keeper Rene Künnen einen Schuss von Mohammed Atefi zum 1:0 für Jahn durch die Hände rutschen (36.). Einen Fehler im Wildeshauser Aufbauspiel bestrafte Pascal Hoppe mit dem 2:0 (44.). Im zweiten Abschnitt erhöhte Atefi auf 4:0 (52./63.), ehe Samir Latifi mit einer Einzelleistung das Ehrentor gelang (73.). „Jahn hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Uns war anzumerken, dass wir in dieser Saison schon 52 Spieler eingesetzt haben – da verwundert es nicht, wenn man nicht eingespielt ist“, sagte Ruhle.

SF Wüsting II – SC Dünsen 2:2 (0:2): Zur Pause führte Dünsen durch einen Doppelpack von Nils Seipel mit 2:0 (3./30.). Beide Treffer hatte Bastian Kanli vorbereitet. „Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht da anknüpfen, wo wir in der ersten aufgehört hatten“, bedauerte SC-Coach Nico Seipel. Mit einer Bogenlampe überlistete Nick-Marinus van Kleef Dünsens Torhüter Dennis Schadwinkel zum 1:2 (63.). „Ein gelernter Torwart hätte den wohl gehabt“, meinte Nico Seipel. Doch weil kein etatmäßiger Keeper zur Verfügung stand, musste Offensivmann Schadwinkel zwischen die Pfosten. Auch nach dem Anschlusstreffer hatte Nico Seipel „nie das Gefühl, dass wir noch Punkte abgeben“. Es kam anders. Per Handelfmeter markierte Matthias Oltmanns in der Schlussminute das 2:2. „Den darf der Schiedsrichter nicht geben! Er konnte es gar nicht sehen und hat nur auf Zuruf gepfiffen“, ärgerte sich Seipel.