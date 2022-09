Helan Hameed macht Ahlhorner DM-Triumph perfekt

Von: Sven Marquart

Im Finale hellwach: Die Ahlhornerinnen Anastasia Will (h. v. l.), Minh Anh Tran, Neele Schweers, Lena Meidenstein, Nasee Mahmood, Gabija Viskackaite sowie Lea Delitzscher (v. v. l.), Merle Meves, Jordan Nadermann und Helan Hameed bejubeln den DM-Titel. © Uwe Spille

Ahlhorn – Als Helan Hameed den vierten Matchball kurz über die Seite verwandelt hatte, kannte der Jubel bei den U 18-Faustballerinnen des Ahlhorner SV keine Grenzen. Erneut durfte die Crew von Trainerin Bianca Nadermann eine deutsche Meisterschaft feiern. Mit dem Sieg bei ihrer Heim-DM holten die Ahlhornerinnen altersklassenübergreifend nun schon ihren zehnten DM-Titel und stellten damit einen neuen Vereinsrekord auf. Aufgrund des regnerischen Wetters fanden nur 600 statt der angepeilten 1000 Zuschauer den Weg in die Faustballarena an der Katharinenstraße. „Das war trotzdem ein würdiger Rahmen“, sagte Cheforganisator Sven Wilke.

Weibliche U 18

Die Ahlhornerinnen und der TV Vaihingen/Enz sind so etwas wie Dauerrivalen. Auch bei der DM standen sich die beiden ewigen Widersacher im Endspiel gegenüber. Der ASV legte sofort ein 5:0 vor und ließ sich auf dem Weg zum Satzgewinn auch von einer Vaihinger Auszeit nicht stoppen (11:6). Während Vaihingens Angreiferin Ricarda Stübbe ungewohnt viele Eigenfehler unterliefen, punktete Helan Hameed ein ums andere Mal für Ahlhorn. Auch im zweiten Durchgang lag der ASV bereits mit 7:4 vorn. „Dann haben wir ein bisschen nachgelassen, weil wir uns wohl zu sicher waren“, meinte Bianca Nadermann. Doch letztlich machten ihre Schützlinge mit dem 15:13 den Triumph perfekt.

Auf den Finalerfolg hatte auch die Ahlhorner Vorrundenniederlage gegen die Baden-Württembergerinnen Einfluss. „Dadurch waren wir wach“, konnte Bianca Nadermann dem 14:15, 11:7, 9:11 etwas Gutes abgewinnen. Überhaupt habe ihr Team am ersten Turniertag „nur so lala“ gespielt, meinte die Übungsleiterin. „Wahrscheinlich, weil alle zu aufgeregt waren.“ Dennoch gewannen die Ahlhornerinnen ihre drei anderen Gruppenspiele gegen den TV Brettorf (11:8, 11:6), VfL Kellinghusen (7:11, 11:4, 11:7) und TSV Pfungstadt (11:3, 11:4) relativ souverän. Am zweiten Turniertag ließ der ASV weder dem TSV Bardowick im Qualispiel (11:5, 11:8) noch dem TSV Essel im Halbfinale (11:7, 11:6) eine Chance und revanchierte sich abschließend erfolgreich beim TV Vaihingen/Enz.

Die Mädchen des TV Brettorf belegten den sechsten Platz unter den zehn teilnehmenden Mannschaften. Das Team der Trainerinnen Laura Cording und Jule Weber unterlag in der Vorrunde dem ASV und dem TV Vaihingen/Enz (0:11, 8:11) und gewann gegen den TSV Pfungstadt (11:8, 11:7) sowie den VfL Kellinghusen (11:9, 11:7). In der Qualifikation zogen die Brettorferinnen gegen den TV Stammbach den Kürzeren (11:13, 6:11) und verloren anschließend auch das Spiel um Platz fünf gegen den TSV Bardowick (8:11, 10:12).

Männliche U 18

„Bei einer Heim-DM nimmt man sich natürlich immer das Maximale vor“, sagte Sven Wilke, der Betreuer des Ahlhorner SV. Und fast hätte es für die Mannen von Trainer Nils-Christoffer Carl auch mit dem angepeilten Halbfinaleinzug geklappt. Aber eben nur fast. Denn in der Qualifikation gegen den VfK 01 Berlin führte der ASV bereits mit 11:8, 6:3, um das Match noch mit 8:11, 5:11 zu verlieren. Aus der Traum von einer Medaille! „Immerhin haben wir anschließend Moral bewiesen“, freute sich Wilke. Im Spiel um Platz fünf besiegten die Ahlhorner den TV 1865 Waibstadt trotz Satzrückstand mit 10:12, 11:9, 11:9. „Der fünfte Platz ist im Endeffekt leistungsgerecht, auch wenn die Enttäuschung nach dem verlorenen Qualispiel schon groß war“, erklärte Wilke. Die Vorrunde hatte der ASV nach Siegen über den TV Brettorf (11:8, 11:7), den TV 1865 Waibstadt (11:3, 14:15, 11:9) sowie den TSV Wiemersdorf (11:7, 11:8) bei einer Niederlage gegen den Topfavoriten und späteren deutschen Meister TV Unterhaugstett (8:11, 7:11) als Gruppenzweiter abgeschlossen.

Für die Jungen des TV Brettorf endete die DM mit Platz sieben und einer ziemlichen Enttäuschung. „Am ersten Tag lief bei uns nicht viel zusammen“, ärgerte sich Trainer Pascal Osterheider. Sein Team konnte in der Vorrunde nur die Partie gegen Wiemersdorf (8:11, 11:6, 11:6) gewinnen. Gegen Ahlhorn (8:11, 7:11), TV Unterhaugstett (8:11, 8:11) und Waibstadt (4:11, 11:13) setzte es Niederlagen. „Wir hatten immer wieder Unzulänglichkeiten und haben unser Spiel damit selbst kaputt gemacht“, monierte Osterheider. Auch am zweiten Tag schöpften die Schwarz-Weißen ihr Leistungsvermögen nicht zu 100 Prozent aus. „Es lief aber wesentlich besser“, meinte Osterheider mit Blick auf die Siege gegen den TB Oppau (11:6, 15:14) und TuS Empelde (11:9, 9:11, 11:7).