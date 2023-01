Faustball: Hallen-EM als Trostpflaster

Von: Sven Marquart

Führungsspielerin: Die Ahlhornerin Jordan Nadermann (M.) ist bei der Europameisterschaft Kapitänin der deutschen Juniorinnen. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Der Plan war ein anderer. „Eigentlich wollte ich jetzt in Neuseeland am Strand liegen“, sagt Tim Lemke bedauernd. Doch anstatt die Sonne auf der Südhalbkugel zu genießen, verbringt der 35-Jährige dieses Wochenende nun im dänischen Kruså (deutsch: Krusau) mitten im europäischen Winter. Der 1600-Seelen-Ort unweit der deutschen Grenze ist Schauplatz des ersten Faustball-Highlights im Jahr 2023: Als Ersatz für die ausgefallene U 18-Weltmeisterschaft im neuseeländischen Christchurch hat die European Fistball Association (EFA) erstmals eine EM unter dem Hallendach organisiert. Bei dem Turnier für die Altersklasse U 19 sind neben Junioren-Bundestrainer Lemke (TV Brettorf) auch Merle Meves, Lea Delitzscher, Jordan Nadermann, Ole Wilke, Anton Brod und Ole Kaltenhauser vom Ahlhorner SV mit dabei.

„Die EM ist nur ein schwacher Trost. Wir können es aber nicht ändern. Das ist immer noch besser als gar nicht zu spielen. Deshalb nehmen wir diese Gelegenheit gerne an“, sagt Lemke. Gemeinsam mit seinem Partner Kolja Meyer zeichnet er für Deutschlands männlichen Nachwuchs verantwortlich. Nachdem ihre Crew im vergangenen Sommer in Meyers Heimatstadt Vaihingen/Enz den EM-Titel auf dem Feld geholt hatte, soll nun die kontinentale Hallenkrone her.

Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen haben die fünf europäischen Topnationen Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Dänemark gemeldet. An diesem Sonnabend ab 9 Uhr treten die Teams in beiden Konkurrenzen zunächst zur Vorrunde im Modus jeder gegen jeden an. Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze. Am Sonntag um 9 Uhr beginnt in der Graensehalle die Finalrunde. Dann wird auf drei Gewinnsätze gespielt. Das Endspiel der Juniorinnen ist für 14 Uhr angesetzt, das der Junioren für 15.30 Uhr.

„Wir konnten uns diesmal nicht so vorbereiten wie sonst vor großen Turnieren“, berichtet Lemke. Anstelle von mehrtägigen Lehrgängen bat er die drei Ahlhorner Ole Wilke, Ole Kaltenhauser (beide Angriff) und Anton Brod (Abwehr) sowie Nick Poppe (MTV Wangersen) am Dienstag zum Training des Erstligisten TV Brettorf, während Meyer mit den süddeutschen Akteuren übte. „Trotzdem haben wir uns den Titel zum Ziel gesetzt“, unterstreicht Lemke. Als Hauptkonkurrenten hat er erneut Österreich ausgemacht. Der Schweiz räumt er hingegen keine großen Chancen ein. „Dänemark und Italien sind Außenseiter“, erläutert der Brettorfer.

Ähnlich dürften die Kräfteverhältnisse bei der weiblichen U 19 verteilt sein. Gerne würde das Team um Kapitänin Jordan Nadermann ihrem Coach Hartmut Maus das passende Abschiedsgeschenk machen. Der Solinger steht letztmals bei den weiblichen Talenten an der Seitenlinie – nach dem Turnier wird er seinen Posten abgeben.

Aus Kostengründen gibt es keinen Livestream von der EM. Die Deutsche Faustball-Liga (DFBL) wird aber auf ihrer Internetseite und ihren Social-Media-Kanälen aktuell berichten.

https://fistball-euro.dk/