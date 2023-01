Erstliga-Schlusslicht Ahlhorner SV empfängt Spitzenreiter

„Hagen ist nicht unser Maßstab“

+ © Tamino Büttner Schwere Aufgabe: Erik Grotelüschen und der Ahlhorner SV erwarten Tabellenführer TSV Hagen 1860. © Tamino Büttner

Ahlhorn – Für die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV war das Jahr 2022 zumindest halbwegs versöhnlich zu Ende gegangen. Nach dem 5:3-Erfolg beim Landkreisrivalen SV Moslesfehn ist die Abstiegsgefahr zwar nicht gebannt, aber immerhin konnte das Tabellenschlusslicht die ersten beiden Pluspunkte auf dem Konto verbuchen. „Es war bitter nötig, dass wir ins Moslesfehn gewonnen haben“, unterstreicht ASV-Spielertrainer Tim Albrecht: „Dadurch haben wir weiter die Chance auf den Klassenerhalt, aber dafür müssen wir noch einige Punkte draufpacken.“

Dass die Ahlhorner in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres gleich den nächsten Sieg landen, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Denn am Samstag, 16 Uhr, gastiert kein Geringerer in der Sporthalle Am Lemsen als Spitzenreiter TSV Hagen 1860. „Hagen ist aktuell nicht unser Maßstab“, bestätigt Tim Albrecht.

Die Gäste aus Westfalen hatten kurz vor Weihnachten den TV Brettorf als Tabellenführer abgelöst. Beim 5:4 bogen die Hagener nicht nur einen 1:4-Satzrückstand noch um, sondern brachten dem DM-Konkurrenten auch die erste Heimniederlage seit mehr als drei Jahren bei. „Hagen hat einen großen, breiten Kader und ist gerade im Angriff mit Philip Hofmann und Florian Kutscher sehr variabel aufgestellt. Außerdem betreiben sie einen großen Aufwand, der sich bezahlt macht“, erläutert Tim Albrecht. Das bekam seine Crew schon beim 1:5 im Hinspiel zu spüren.

Da die zweite und dritte Ahlhorner Mannschaft zeitgleich in der Regionalliga gefordert sind, müssen die Hausherren auf ihre frischgebackenen U 19-Europameister Ole Wilke, Ole Kaltenhauser und Anton Brod verzichten. Stattdessen sollen es Tim und Mats Albrecht, Erik Grotelüschen, Andrej Macht, Jan Hermes und Christoph Johannes richten.

Dass sein Team wegen einer Grundreinigung der Halle erst seit dem 4. Januar wieder trainieren kann, sieht Tim Albrecht nicht als Nachteil. „Dadurch konnten wir zwei Wochen abschalten, neue Kraft tanken und nun mit Vollgas in die zweite Saisonhälfte starten“, sagt der Nationalspieler.