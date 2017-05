Brettorf/Ahlhorn - Erfolgreicher Spieltag für die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf und des Ahlhorner SV: Während Brettorf durch zwei 3:1-Erfolge über die Aufsteiger TSV Bayer 04 Leverkusen und Ohligser TV auf den sechsten Platz kletterte, blieb Ahlhorn gegen den TV Jahn Schneverdingen und den MTV Hammah jeweils ohne Satzverlust und baute die Tabellenführung aus.

TSV Bayer 04 Leverkusen – TV Brettorf 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11): Das blutjunge Werksteam verfügt über einen sehr starken Angriff. „Aber dafür hatte Leverkusens Abwehr nicht ihren besten Tag“, berichtete Brettorfs Trainerin Rieke Buck. Ihre Crew bot nach leichten Startschwierigkeiten eine starke Mannschaftsleistung. Laura Marofke und Laura Cording im Angriff, Karen Kläner in der Mitte sowie Ida Hollmann und Rika Meiners in der Abwehr steckten den Verlust des ersten Satzes problemlos weg und gingen als verdiente Siegerinnen vom Platz.

Ohligser TV – TV Brettorf 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 5:11): In identischer Formation spielend, gewann Brettorf den ersten Durchgang mit 11:7. „Danach dachten die Mädels wohl, es wird ein Selbstläufer, und schwuppdiwupp war der zweite Satz weg“, meinte Rieke Buck. „Aber dann haben wir zum Glück wieder umgeschaltet.“ Außerdem profitierte ihr Team von einer Umstellung des Gegners. Die Ohligser Hauptangreiferin, die Brettorf bis dahin einige Probleme bereitet hatte, wechselte nach hinten. „Das hat ihnen das Genick gebrochen“, sagte Rieke Buck. Ihr war es egal: „Meine Erwartungen wurden voll übertroffen. Das Ziel waren eigentlich 2:2 Punkte. Es hätte nicht besser laufen können.“

TV Jahn Schneverdingen – Ahlhorner SV 0:3 (2:11, 6:11, 9:11): Gegen den amtierenden deutschen Meister erwischte der ASV einen Traumstart und gewann den ersten Satz klar mit 11:2. Ähnlich souverän präsentierte sich das Team von Trainerin Edda Meiners auch im zweiten Durchgang. Sowohl Pia Neuefeind als auch Imke Schröder agierten druckvoll und punkteten konsequent zum 11:6. Jahn-Trainerin Tine Seitz beorderte Weltmeisterin Hinrike Seitz in die Offensive. Doch auch dieser Schachzug brachte keine Besserung. Ahlhorn gewann den dritten Satz mit 11:9 und damit auch das Match.

MTV Hammah – Ahlhorner SV 0:3 (2:11, 6:11, 8:11): Der Favorit geriet anfangs mit 0:2 in Rückstand. Davon wachgerüttelt, wehrte die ASV-Defensive mit Sarah Reinecke und Sandra Wortmann Ball um Ball ab, so dass der Angriff leichtes Spiel hatte, die Lücken in der MTV-Abwehr zu finden. Elf Punkte in Folge brachten die 1:0-Satzführung. Im zweiten Durchgang lieferte Imke Schröder auf der Position der Hauptangreiferin eine fehlerfreie Leistung ab. Zudem brillierte Jacqueline Zaddach in der Abwehr – 11:6. Im dritten Satz entschieden die Ahlhornerinnen viele lange Ballwechsel für sich und gerieten beim 11:8 nicht mehr unter Druck.

„Heute haben wir eine gute Leistung abgerufen. Das war vor allem in der Defensive eine deutliche Steigerung. Wir freuen uns sehr, dass wir die Hinrunde als Tabellenführer beenden“, bilanzierte ASV-Zuspielerin Janna Köhrmann. - mar