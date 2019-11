Haake nach erstem Sieg erleichtert

Mehrfach per Fastbreak erfolgreich: Wildeshausens Christian Bexten. Foto: Büttner

Wildeshausen – Na bitte, es geht doch! Im vierten Saisonspiel haben die Bezirksliga-Basketballer des SC Wildeshausen ihren ersten Sieg gelandet. Die Huntestädter gewannen mit 84:60 (41:24) beim Schlusslicht Wilhelmshavener SSV und sind nun Tabellenfünfter.

„Der Sieg hätte deutlich höher ausfallen müssen. Aber wir haben mal wieder gezeigt, dass ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es notwendig ist“, sagte Rudi Finke nach der Partie erleichtert. Genauso wie Small Forward Finke war auch Sportchef Michael Haake froh, dass die ersten Zähler eingefahren sind: „Nach drei Spielen keine Punkte und ein Korbverhältnis von minus 30 – das ist nicht schön. Dabei haben wir in allen Spielen gezeigt, dass wir mithalten können.“

Die Wildeshauser mussten zu ungewohnter Zeit, am Sonntagabend um 18 Uhr, an der Jade antreten. „Wir haben der Verlegung im Sommer zugestimmt, weil wir das Thema Hallenbelegung in Wildeshausen kennen und wir unseren Gegner unterstützen wollten“, erläuterte Haake. Das hatte jedoch zur Folge, dass die Wildeshauser nur sieben Akteure aufbieten konnten. Deshalb schnürte notgedrungen auch Trainer Edward Brouwer seine Basketballstiefel.

Die Gäste hatten lediglich in den ersten zehn Minuten Probleme mit dem Wilhelmshavener SSV. „Wir haben das erste Viertel komplett verschlafen und sind mit einem kleinen Rückstand in die Viertelpause gegangen“, berichtete Brouwer. Erst nach einer Wilhelmshavener Auszeit wurden die Huntestädter endgültig wach. Aus dem 19:20-Rückstand machten sie innerhalb von vier Minuten eine 33:22-Führung. Bis zur Halbzeit bauten sie ihren Vorsprung auf 41:24 aus.

„Im zweiten Viertel haben wir es sehr gut gemacht. Alex Grote und Manuel Möller haben sowohl defensiv als auch offensiv viele Rebounds geholt. Daraus konnten wir häufig punkten. Außerdem konnten wir über Christian Bexten einige Fastbreaks laufen“, war Brouwer zufrieden.

Nicht einverstanden war er hingegen mit dem dritten Abschnitt, in dem es seine Crew nicht schaffte, die Hausherren zu kontrollieren. „Da haben wir viel zu viele Punkte zugelassen“, monierte Brouwer. Im dritten Viertel kassierte sein Team 20 Zähler, im zweiten waren es nur acht. Da die Wildeshauser jedoch selbst 22 Punkte erzielten, wuchs ihr Polster bis auf 63:44 an. Im Schlussviertel packten die Gäste noch einmal fünf Zähler oben drauf und siegten am Ende verdient.

Am Sonnabend, 7. Dezember, 18.15 Uhr, empfängt der SC Wildeshausen den Oldenburger TB III. Gespielt wird dann in der Sankt-Peter-Halle, da in der Wallschulsporthalle die Bogenschützen ihre Bezirksmeister ermitteln.