Wildeshausens Helmut Rang nach 2:9 zum Saison-Abschluss: „Gut, dass es vorbei ist“

Michael Rüdebusch (l.) und Bastian Rang gewannen zwar ihr Doppel, konnten die 2:9-Niederlage gegen Oesede aber nicht verhindern. © Büttner

Ein unglückliches Saison-Ende einer mehr als unerfreulich verlaufenden Spielzeit: Auch im letzten Ligaspiel der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren wurde der VfL Wildeshausen beim 2:9 gegen den SF Oesede deutlich unter Wert geschlagen und schloss so die Serie mit nur drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz ab.

Wildeshausen – Entsprechend ernüchtert klang Wildeshausens Altmeister Helmut Rang nach dem Abstieg: „Für uns ist es ganz gut, dass die Saison jetzt vorbei ist und wir die ganzen Wehwehchen auskurieren können. Nach der Sommerpause geht es dann in der Bezirksliga weiter.“

Wobei „Wehwehchen“ die zahlreichen Verletzungen des VfL in dieser Saison nur höchst unzureichend beschreiben. Der langjährige Spitzenspieler Guido Grützmacher fiel mit Hüftproblemen schon vor der Spielzeit aus. Und im Verlauf der Saison gesellten sich immer wieder andere Ausfälle hinzu. In ständiger Bestbesetzung wäre im Idealfall der Klassenerhalt sicherlich möglich gewesen, so hingegen nicht.

Auch gegen Oesede fehlte in Carsten Scherf (Tennisarm) ein wichtiger Leistungsträger. Zudem verletzte sich Helmut Rang beim Einspielen an der Wade. „Dadurch konnte ich leider nur mit angezogener Handbremse an den Tisch gehen“, seufzte Wildeshausens Nummer zwei.

Damit stand etwas Zählbares beim vorerst letzten Bezirksoberliga-Auftritt nie ernsthaft zur Debatte.

Die Huntestädter mühten sich zwar nach besten Kräften, doch mehr als die beiden Ergebnisaufhübschungen durch Michael Rüdebusch/Bastian Rang im Doppel sowie von „Capitano“ Martin Hakemann im Einzel gegen Esther Schulz sprangen am Ende nicht heraus.

Allerdings hätte Haudegen Rang – genau wie Winter-Neuzugang Björn Röske beim haarscharfen 2:3 gegen Lars-Oke Greve – durchaus einen weiteren Punkt erkämpfen können, musste gegen Christian Lübbers aber höchst unglücklich mit 17:19 im Entscheidungssatz passen. Auch sein jüngster Spross Bastian stand gegen „Noppenzerstörer“ Tim Sieker dicht vor einer Überraschung, um doch knapp in vier Durchgängen zu scheitern. Trotzdem stellte Rang senior seinem Filius ein gutes Zeugnis aus: „Es waren zwei ziemlich couragierte Auftritte von Bastian. Gerade gegen Sieker. Schade, dass es nicht gelangt hat. Es fehlte ja nicht viel.“

So könnte übrigens das Fazit zur Saison des VfL ebenfalls lauten . . .

Stenogramm VfL Wildeshausen – SF Oesede 2:9: Röske/Hakemann – Hellmann/Sieker 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 7:11), H. Rang/F. Rang – Lübbers/Koch-Hartke 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 9:11), Rüdebusch/B. Rang – Greve/Schulz 3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:8), Rüdebusch – Lübbers 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 7:11), H. Rang – Hellmann 1:3 (15:13, 6:11, 6:11, 9:11), Röske – Greve 2:3 (11:9, 7:11, 11:8, 7:11, 7:11), F. Rang – Koch-Hartke 1:3 (5:11, 8:11, 11:2, 9:11), Hakemann – Schulz 3:0 (11:5, 11:1, 11:9), B. Rang – Sieker 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 17:19), Rüdebusch – Hellmann 0:3 (8:11, 6:11, 5:11), H. Rang – Lübbers 2:3 (11:9, 12:14, 6:11, 11:8, 17:19).