Grüner nach Elfmeterkrimi „um 70 Jahre gealtert“

Großenkneten - Von Sven Marquart. Was für ein Fußballkrimi! Nicht weniger als 34 (!) Elfmeter waren nötig, bis die B-Junioren der SG Großenkneten/Huntlosen den Kreispokalsieg bejubeln durften. Mit 16:15 (1:1, 1:1) setzte sich der Kreisliga-Absteiger im Entscheidungsschießen gegen den VfL Wildeshausen durch und feierte somit doch noch einen versöhnlichen Saisonabschluss. Spannender hätte es sich ein Thrillerautor nicht ausdenken können.

„Das war unfassbar knapp! Ich bin um 70 Jahre gealtert. Im Elfmeterschießen gehört auch immer Glück dazu – vielleicht hat ja auch der liebe Gott ein bisschen geholfen“, sagte SG-Coach Pascal „Calli“ Grüner, nachdem sein Keeper Tim Lenz den finalen Strafstoß von Daniel Wollenberg pariert hatte. Pokalheld Lenz stimmte unterdessen die „Humba“ an.

Vor rund 250 Zuschauern hatte es in der Großenkneter Energie-Concept-Arena nach 80 Minuten 1:1 (1:1) gestanden. Noori Jasem hatte ein tolles Solo mit einem schönen Schuss in den linken Winkel zum 1:0 für die Gastgeber abgeschlossen (21.). Matthias Holtmann glich mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck zum 1:1 aus (32.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Moritz-Konstantin Bommers (VfL Stenum).

Im Elfmeterschießen gab es für Tim Lenz und sein Wildeshauser Pendant Dominik Peetz nicht viel zu halten. Der dritte VfL-Schütze, Amdi Mustafov Zhulyov, schoss zu unplatziert. Doch der Vorteil der Grüner-Crew war gleich wieder dahin, weil direkt danach Mats Kämper patzte. Nachdem Niklas-Mika Bajorat zum 11:11 getroffen hatte, durfte der erste Schütze Marcel Brunken den zweiten Durchgang eröffnen.

Bis zum 14:14 gab sich keine der beiden Mannschaften eine Blöße. Dann scheiterte Mats Kämper erneut an Dominik Peetz. Matthias Holtmann hätte den Krandel-Kickern den „Pott“ sichern können, brachte die Kugel aber nicht an Lenz vorbei. Wenig später fiel die Entscheidung: Geburtstagskind Malte Niemann, der am Finaltag 16 wurde, stellte auf 16:15. Als Lenz gegen Wollenberg pariert hatte, versank der Keeper in einer riesigen Jubeltraube.

Matthias Ruhle präsentierte sich anschließend als fairer Verlierer. „Für uns bricht keine Welt zusammen. Wir haben den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft – alles andere wäre Zugabe gewesen“, sagte der VfL-Coach.

Endspielergebnisse

F-Junioren: TuS Heidkrug – TSV Ganderkesee 6:1

D-Junioren: SG Tungeln/Achternmeer – Delmenhorster TB 2:6

C-Junioren: SG Großenkneten/Huntlosen – TSV Ganderkesee 4:1

B-Junioren: VfL Wildeshausen – SG Großenkneten/Huntlosen 15:16 (1:1) n. E.

A-Junioren: TV Munderloh – SG Wardenburg/Benthullen-Harbern 1:2