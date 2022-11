„Großes Kino“: Markus Welz ist nach 4:0 über Harpstedter TB „mächtig stolz“

TV Dötlingen schockt Spitzenreiter

Bodenkampf: Die Harpstedter Onno Bolling (l.) und David Wehrenberg (r.) stoppen Dötlingens Torjäger Shqipron Stublla.

Landkreis – Selbst der Spitzenreiter konnte den TV Dötlingen nicht stoppen: Mit dem 4:0 über den Harpstedter TB wahrte der Tabellendritte nicht nur seinen Heimnimbus, sondern ist inzwischen schon seit zwölf Spielen ungeschlagen. Der zweitplatzierte TV Munderloh nutzte die Gelegenheit und verkürzte den Rückstand zum HTB durch das 4:1 beim SV Achternmeer auf drei Punkte.

TV Jahn – VfL Wildeshausen II 3:0 (1:0): „Am Ende hat Jahn verdient gewonnen, wenn auch um ein Tor zu hoch“, sagte Selcuk Keyik. Jahn war von Beginn an überlegen. „Aber wir haben alles gut wegverteidigt“, meinte der VfL-Coach. Bis zur 34. Minute: Da verloren die Krandel-Kicker den Ball am Delmenhorster Strafraum – und wurden klassisch ausgekontert. Marc Pawletta zog an Marcel Fiedler und Florian Hertell vorbei und überlupfte VfL-Keeper Maik Backhus zum 1:0. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gäste viel vorgenommen, fingen sich aber prompt das 0:2. Backhus konnte zunächst parieren, doch den Abpraller verwertete Martin Baumbach (49.). Philipp Finger per Freistoß und Jannik Stöver mit einem Distanzschuss verpassten den Anschlusstreffer. Stattdessen wurde die Landesliga-Reserve erneut ausgekontert. Den Schuss von Dustin Tädgenhorst bugsierte Hertell beim Rettungsversuch zum 0:3 ins eigene Tor. (87.). „Alle drei Tore waren vermeidbar. Es ist ärgerlich, dass wir uns noch so naiv anstellen“, sagte Keyik.

FC Huntlosen – Ahlhorner SV 0:8 (0:3): Mit sechs Buden war Marco Prießner der Mann des Spiels (18./39./58./77./82./89.). Für den ASV-Torjäger waren es die Saisontreffer 24 bis 29. Außerdem netzten noch Thomas Gebel (42.) und Justin Luft (74.) für die Gäste. „Wir waren von Beginn an kaum wettbewerbsfähig“, erklärte Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. Mit individuellen Fehler ermöglichte seine Elf Ahlhorn die ersten beiden Treffer. Dann musste Zimmermann in Tom Kunst (grippegeschwächt) und Sebastian Merz (dicker Knöchel) zwei Leistungsträger auswechseln. Zudem war Nils Heimann nach einem Gerangel mit Gelb-Rot noch gut bedient (53.). „In Überzahl hat Ahlhorn das Spiel breit gemacht, die Räume gut genutzt, und vorne hat dann Marco Prießner seine Qualitäten ausgespielt“, berichtete Zimmermann. Dagegen hatte der Tabellenvorletzte kaum gelungene Aktionen, dafür aber umso mehr Fehlpässe. In dieser Verfassung werden es die Huntloser schwer haben, die Klasse zu halten.

TV Dötlingen – Harpstedter TB 4:0 (2:0): „Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft! Das war beeindruckend souverän, großes Kino!“, jubelte Dötlingens Trainer Markus Welz. Seine Crew erwischte einen Start nach Maß: Benjamin Bohrer köpfte einen Eckstoß von Shqipron Stublla an die Latte, und Joost Hoffrogge staubte zum 1:0 ab (2.). „Da waren wir ein bisschen geschockt“, gab HTB-Coach Eckard Zunft zu. Nachdem Abwehrchef Bartosz Drozdowski eine Flanke von Shqipron Stublla an den Pfosten geköpft hatte (10.), traf TVD-Goalgetter Stublla vom linken Strafraumeck sehenswert zum 2:0 (17.). Hendrik Sandkuhl, der aus 16 Metern knapp daneben zielte (28.), und Shqipron Stublla, der am überragend reagierenden Gästekeeper David Wehrenberg scheiterte (45.), hätten die Führung noch weiter ausbauen können. Dagegen war vom HTB offensiv kaum etwas zu sehen. „Gefühlt war Harpstedt gar nicht auf dem Platz“, wunderte sich Welz. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab der Spitzenreiter aber ein Lebenszeichen: Doch der Treffer von Ole Volkmer fand wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung (53.). „Dann wäre es vielleicht noch mal wackelig geworden“, mutmaßte Zunft. Wurde es aber nicht, weil Andreas Kari gleich darauf das 3:0 markierte (55.). Dabei hatte Schiedsrichter David Gäbe nach einem Foul an Bohrer ganz stark den Vorteil laufen lassen. Mit einem von Onno Bolling verursachten Strafstoß setzte der gefoulte Shqipron Stublla den 4:0-Schlusspunkt (80.). Angesichts der Alutreffer von Shqipron Stublla (50.) und Tobias Pelz (76.) hätte sich der HTB auch über eine höhere Niederlage nicht beschweren dürfen. „Von der Nummer zwei bis zur 16 hat keiner sein Leistungsvermögen abgerufen“, attestierte Zunft nur Torhüter Wehrenberg eine gute Vorstellung. „Natürlich hätten wir unseren guten Lauf gerne fortgesetzt. Aber mit diesem Highlight in die Winterpause zu gehen, ist auch nicht das Schlechteste“, sagte Welz. Die eigentlich noch für kommendes Wochenende geplante Partie beim VfR Wardenburg wurde auf Wunsch der Gastgeber ins Jahr 2023 verlegt.

Beckeln Fountains – SF Wüsting 1:2 (1:0): In der ersten Halbzeit des Aufsteigerduells war Beckeln leicht überlegen und führte durch den 15. Saisontreffer von Jonas Evers zur Pause mit 1:0 (34.). Den möglichen Ausgleich hatte Till Gralheer verhindert. Der Fountains-Keeper parierte einen Foulelfmeter von Louis Langkrär (40.). Während Till Gralheer das Tor hütete, Malte Sander und Thorben Deepe verletzt fehlten, musste Eike Büssenschütt kurz vor der Halbzeit angeschlagen passen. „Damit hatten wir keine Innenverteidiger mehr“, erläuterte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Er beorderte deshalb Außenverteidiger Jann Lüllmann und Sechser Marlon Töllner ins Abwehrzentrum. „Sie haben das gut gemacht“, meinte Büsing. „Aber Wüsting hat uns nun defensiv so stark beschäftigt, dass wir nicht mehr gegenhalten konnten.“ Hendrik Paradies (46.) und Langkrär (76.) bescherten den Sportfreunden mit ihren Treffern den letztlich verdienten Erfolg.