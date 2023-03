Gröpers Disqualifikation wirft Harpstedter TB beim 24:28 aus der Bahn

Von: Sven Marquart

Für ihn war vorzeitig Schluss: Harpstedts Philipp Gröper (Mitte) sah die Rote Karte. © Tamino Büttner

Harpstedt – Über zwei Punkte hätte sich Arne Johannes vom Handball-Regionsoberligisten Harpstedter TB an seinem 26. Geburtstag bestimmt gefreut. „Das wäre ein schönes Geschenk gewesen“, fand auch HTB-Coach Udo Steinberg. Allerdings gingen Johannes und seine Teamkollegen im Nachholspiel beim VfL Edewecht leer aus. So blieb es nach dem 24:28 (12:11) beim Konjunktiv.

Den Gästen fehlten im Angriff das Tempo und die Bewegung, so dass sie sich immer wieder in Edewechts defensiver 6:0-Abwehr verfingen. „Aus dem Rückraum kam zu wenig, und weil wir zu langsam waren, haben auch die Anspiele an den Kreis nicht geklappt“, monierte Steinberg. Trotzdem war seine Crew lange im Geschäft und ging durch Sören Meyer sogar mit 10:7 (19.) in Führung.

Doch dann sah HTB-Kreisläufer Philipp Gröper die Rote Karte, weil er einem Gegenspieler auf den Arm geschlagen hatte (21.). „Und auf der anderen Seite greift in der zweiten Halbzeit einer Arne Johannes von hinten in den Arm, und da passiert nichts“, ärgerte sich Steinberg. Gröper hatte bis dahin mit Paul Bovensmann im Innenblock die Deckung zusammengehalten. Die Disqualifikation habe sein Team „ein bisschen aus der Bahn geworfen“, erläuterte Steinberg. Obwohl er viel ausprobierte, stimmte es nun auch in der Abwehr nicht mehr. Ab dem 16:17 (38.) lag Harpstedt in Rückstand und konnte der Partie keine Wende mehr geben.

Stenogramm VfL Edewecht – Harpstedter TB 28:24 (11:12) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (7), Johannes (6/4), Gröper (1), H. Meyer (2), Hennken (2), Niemann, Witscher (2), Dietmann, Bovensmann (1), S. Meyer (1), Haake, Völsgen (2) Siebenmeter: VfL 5/4, HTB 4/4 Zeitstrafen: VfL 2, HTB 0 Schiedsrichter: Andreas Giebert/Aydin Kilic-Zimmermann Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Philipp Gröper (Harpstedter TB) wegen Foulspiels (21.)