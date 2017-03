Gravel-Crew darf weiter hoffen

Wildeshausen - Die Volleyballer des VfL Wildeshausen dürfen sich wieder Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Am letzten Landesliga-Spieltag setzte sich die Crew um Spielertrainer Frank Gravel ungefährdet mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:18) beim TuS Bloherfelde II durch. Weil der bisherige Spitzenreiter VG Emden mit 1:3 beim Oldenburger TB II patzte, sicherten sich die Tecklenburger Land Volleys III den Meistertitel und den direkten Aufstieg in die Verbandsliga.

Vizemeister Wildeshausen kann in der Relegation nachziehen. Gegner ist am Sonnabend, 29. April, 15 Uhr, in eigener Halle zunächst der Oldenburger TB III. Der Sieger trifft anschließend auf die SG Ofenerdiek/Ofen. „Nur der Gewinner des zweiten Spiels ist im nächsten Jahr in der Verbandsliga dabei“, erläutert Frank Gravel.

Obwohl Bloherfelde bereits vor der finalen Partie als Absteiger feststand, wehrten sich die Gastgeber nach Kräften. Doch die Wildeshauser bewahrten die Nerven, spielten die Punkte konsequent zu Ende und gingen nach drei Sätzen als Sieger vom Feld.

Als dann noch die Nachricht von der Emder Niederlage die Runde machte, war die Freude bei den Wildeshausern groß. Das ausgelobte Bier für die OTB-Reserve hatte sich damit schon mal bezahlt gemacht. Gegen die Tecklenburger Land Volleys III war bei den Oldenburgern dann aber die Luft raus. Ein weiterer Sieg hätte die Wildeshauser zum Meister gemacht. „Das wäre des Guten aber auch zu viel gewesen“, gab Frank Gravel zu. „Jetzt müssen wir uns im Training noch mal mächtig reinhängen, um gegen die routinierten Oldenburger eine Chance zu haben.“

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Frank Gravel, Linh Nguyen, Torben Dannemann, Leon Gravel, Maik Backhus, Phillip Ahlers, Paul Schütte, Conny Kramer, Helge Mildes, Christoph Albers.